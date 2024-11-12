5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş - Son Dakika
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5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

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Dün akşam saatlerinde İzmir'de yaşları 1,2,3,4 ve 5 olan küçük kardeşler evde yalnız oldukları sırada çıkan yangında feci şekilde can verdi. Türkiye'yi yasa boğan olayda gözaltına alınan annenin çocuklarını sürekli evde bıraktığı, olayın yaşandığı gün de evden çıkarken kapı kolunu çıkarıp gittiği ortaya çıktı.

12.11.2024 12:24  Güncelleme: 13:00
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İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuk feci şekilde yanarak yaşamını yitirdi. Aras Bulut, Masal Işık, Aslan Miraç, Funda Peri, Fadime Nefes Akcan kardeşler, bugün düzenlenecek törenle Selçuk ilçesinde bulunan Acarlar Mezarlığı'nda defnedilecek.

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı.

5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

KAPI KİLİTLİYDİ, MAHSUR KALDILAR

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

BABALARI CEZAEVİNDE

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğdu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

"HEPSİ ÜST ÜSTE ÖLMÜŞLER"

Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, "Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler" dedi.

5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

"O ANDA HURDA SATMAYA GİTMİŞ"

Bir diğer komşu Soner Şahin de, "Akşam yangın bölgesindeydim. Bağrışları duydum evin içindeyken. 'Çocuklarım öldü' diye bağrışmaları duydum. 20 metre karşımızda bir komşumuz. Anne de o sırada olay yerine gelmiş. Olay yerinde çocukların cansız bedeni maalesef yerdeydi. Babası cezaevinde, maddi anlamda çok kötüydü ve annesi o anda hurda satmaya gitmiş" ifadelerini kullandı.

ANNE, KAPI KOLUNU YANINA ALMIŞ

Şahin ayrıca, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı." diye konuştu.

ANNENİN İLK İFADESİ

Üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.

Öte yandan babaları Hakan Akcan 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olan ölen 5 kardeşin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, 5 kardeşin hayatını kaybettiği faciayla ilgili; Akcan ailesinin bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendiğini, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandığını bildirdi.

Öte yandan bakanlık kaynakları, bu yıl içinde bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdiğini, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkanı da sunulduğunu, ailenin sunulan imkanı kabul etmeyerek, çocuklarının alınması durumunda ''kendimize zarar veririz'', ''çocuklarımızı asla vermeyiz'' ifadelerini kullandığını ve çocuklar Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildiğini kaydetti.

5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    AKP MHP CHP ye madalya takın. ülkenin anasını bellediler 82 23 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Vallahi. Hepimiz suçluyuz. Bu kadin tek başina 5 çocukla mücadele ediyor. Bizde 100 liraya telefon. Dubai çikolatasi kuyrugu. Bütün ahlaksizliklara gidiyoruz. 82 1 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    çocuklarına bunu yapan bize neler yapar kimbilir 16 28 Yanıtla
  • İbrahim:
    Bu fakirlik içerisinde ara vermeden artarda 5 tane çocuk yapması başlıbaşına cahil olduğunu gösteriyor hadi beştane çocuğun var üzerine kapıyı kilitlemek nedemek... 31 6 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    iktidar görsün bunları görsün ülkeyi getrdginiz hâlâ bak ALLAH bildiği gibi yapsın 17 13 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Burada herkes suçlu. Bu kadın bilinçsiz ya da çaresiz olabilir. Eşi hapiste olabilir. Ama hani sosyal devlet, hani komşusu açken tok yatmayan müslümanlar(!) 20 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    bence kasıtlı 5 çocuk senin neyine ihmal var anne tutuklansın 14 7 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Sorun annedemi veya geçim sıkıntısı içinmi bu olay yaşandı 5 4 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Sahipsiz insanlarımız.. sahipsiz.. 5 0 Yanıtla
  • AL ŞANS:
    Neyin yorumunu yapacaksınız...?Devlet yapmış yapacağı yorumu...Ailenin durumundan devletin haberi var.Tamamen sahipsiz olmadıkları ortada fakat bu durumda kadının gerçek anlamda büyük sorumsuzluğu var...5 tane 5 yaşından küçük çocuğu evde yalnız bırakıp gitmek hangi akla hizmet...Düşünebilen aklıbaşında bir insanın yapacağı bir iş değil. 1 0 Yanıtla
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