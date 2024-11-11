5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş - Son Dakika
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5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

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İzmir'in Selçuklu ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu 5 kardeşin yaşamını yitirdiği olayda kahreden bir detay ortaya çıktı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan'ın, çocuklarını evde bırakarak hurda toplamaya çıktığı, yangın çıktığında eve yeni döndüğü öğrenildi.

11.11.2024 22:30
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

5 KARDEŞ YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi. Yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

OLAYDA KAHREDEN DETAY

Yangınla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

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Son Dakika 3.Sayfa 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ekmek bu kadar pahalı, hayat bu kadar ucuz olmamalı. Allah bu kadar haksızlığın olduğu bir ülkeyi ve bu haksızlığa göz yumanları iflah eder mi? 98 3 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Bu acının karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Melek olup giden 5 yavru ve yaşamasının anlamı kalmayan bir anne. Allah sabırlarin en yücesini versin. 79 2 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    para içinde yüzüpte böyle ailelere yardım etmeyen kibir abidesi insanlar umarım rahat uyursunuz 40 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    BU KADIN CAĞIZA HİÇMİ YARDIM EDEN OLMAMIŞ, BELEDİYE VEYAHUT KAYMAKAMLIK. 5 ÇOCUĞU İÇİN EKMEK DAVASINA DÜŞMÜŞ VE ÇOCUKLAR YANLIZ KALMIŞ. BURDA SUÇLU KİM BİLİYORMUSUNUZ? ORDAKİ VARLIKLI KOMŞULAR. ALLAH SABIR VERSİN O ANNEYE ÇOK BÜYÜK ACI. ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN ÇOCUKLARINDA. ÇOK ÜZÜLDÜM. 37 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Onca güvencesi olan insanlar evlenmeye bile çekiniyor. Bunlar beş çocuk yapıyor. Yaşadıklara yere bak. Cehaletin bedeli çok ağır ödeniyor. Günahsız çocuklara yazık. 17 11 Yanıtla
  • Oooo:
    İçim parçalandı gitti. Allahım anneye peygamber sabrı cennette çocuklarıyla yüksek makamlar versin 25 3 Yanıtla
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