Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.
Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi. Yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirlendi.
Yangınla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş - Son Dakika
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