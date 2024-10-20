Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı

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Isparta'daki 5 katlı eğlence merkezinde, müşteriler büyük korku yaşadı. Merkezin en üst katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü, müşteriler çığlık çığlığa işletmeyi terk etti.

ALEVLER KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Edinilen bilgiye göre, Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa zamanda alevler binayı sararken, işletme sahipleri müşterili hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar angın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.