Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı - Son Dakika
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Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı

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Isparta'nın Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir eğlence merkezinin son katında yangın çıktı. Yangın nedeni henüz belirlenemezken, alevler kısa sürede binayı sardı. İşletme sahipleri ve müşteriler büyük panik yaşayarak hızla binayı tahliye etti. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

20.10.2024 01:34  Güncelleme: 01:48
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Isparta'daki 5 katlı eğlence merkezinde, müşteriler büyük korku yaşadı. Merkezin en üst katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü, müşteriler çığlık çığlığa işletmeyi terk etti.

ALEVLER KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Edinilen bilgiye göre, Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa zamanda alevler binayı sararken, işletme sahipleri müşterili hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar angın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı
Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı
Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı
Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı
Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı

İtfaiye, Isparta, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yunuss Bayern:
    Oh olmuş 12 42 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Mutlu Son :) 8 30 Yanıtla
  • Turan Erat:
    ohhhh 5 14 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yahu eğlence deyince içkili sickili yer değil çeşitli oyun salonları geri zekalilar 4 3 Yanıtla
  • YURDAGÜL ALKAN:
    Geçmiş olsun Isparta'm, Geçmiş olsun hemserilerim,,, 3 1 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Geçmiş Olsun. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı - Son Dakika
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