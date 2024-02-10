5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

İzmir'de 'yüksek kar' vaadiyle, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen holding sahibi Sedat Ocakçı (34), eşi Seçilay Ocakçı (30) ile holding bünyesindeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Sedat Ocakçı'nın mağdurları kendi geliştirdiği sözde yazılım ile kandırdığı ortaya çıktı.
Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu, 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding'de, holdingin sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, 1 Ocak'ta kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı.
Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları ortaya çıktı.
Sedat Ocakçı'nın ilk olarak parayı borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi. Kripto için para topladığı sırada vatandaşları "Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum" diyerek ikna ettiği belirtildi. Sedat Ocakçı'nın en az yüzde 17 kar vadettiği de kaydedildi.
Sedat Ocakçı'nın yakın bir dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförü ile İstanbul'daki kuzeni Salih Han'a gönderdiği öğrenildi. Salih Han'ın bu soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçması üzerine Ocakçı'nın 31 Ocak tarihine kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların emniyete müdürlüğüne şikayetçi oldukları kaydedildi.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla 7 Şubat sabahı harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ve holdinge bağlı bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › 5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş - Son Dakika
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