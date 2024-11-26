500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı - Son Dakika
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3.Sayfa

500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı

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27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Annie Knight, yaklaşık 500 kişiyle ilişki yaşadığını söyledikten sonra sosyal medyada gündem oldu. Kendisiyle buluşmak isteyen erkekler için internet üzerinden başvuru aldığını dahi söyleyen Knight, bu kez yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fenomen isim erkeklerdeki ortak flört kusurunu anlattı.

26.11.2024 14:54  Güncelleme: 15:04
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Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Annie Knight, 500 kişiyle ilişki yaşadığını açıkladıktan sonra sosyal medyada çok konuşuldu.

Knight, son açıklamalarıyla yine çok konuşulacağa benziyor. Erkeklerin flört ettikleri sırada her zaman mükemmeli aradıklarını söyleyen fenomen, hayatında çok fazla ilişkisi olduğu için ruh eşini bulmaya çalışmanın kolay olmadığını söyledi. Knight, "Genel olarak flört etmenin zor olduğunu düşünüyorum; belki de çevrimiçi paylaşımları bunu benim açımdan biraz daha zor bir hale getiriyor" dedi.

Özellikle sosyal medya ve flört uygulamaları aracılığıyla insanların kolay bir şekilde iletişim kurabildiğini belirten Knight, "Ne yazık ki, bu jenerasyondaki erkeklerin flört uygulamalarında sağa sola kaydırmaya o kadar alıştıklarını düşünüyorum ki, her zaman daha iyisini arıyorlar. Var olmayan mükemmel bir şeyi arıyorlar" diye konuştu.

500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı

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Son Dakika 3.Sayfa 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cihan CANKAYA:
    Bu simdi metro tüneli gibi olmuştur 43 1 Yanıtla
  • Cemil Güncüm:
    bunlar kıyamet alametleri faiz,zina,kumar , gibi kebair günahların açık açık yapılması kıyamet alametidir bunları duyunca korkmamız gerekirken normal bir şeymiş gibi alaya,şakaya,alıyoruz . Bu millet bitmiş şamarı yiyince aklımız başımıza gelecek ama çok geç olabilir. 26 3 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    Hasbi Allah 13 0 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    kaç para abla 501. olabilirim bütçeye uygunsa 10 2 Yanıtla
  • SELÇUK KIRAY:
    fenomen değil bildiğin o... u olmuş ya bu. 8 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    500. benim 2 2 Yanıtla
  • Uğur Polat:
    Cookkk iyi yaaa.. 3 0 Yanıtla
  • cem akçay:
    Gelde bunu mutlu et 2 0 Yanıtla
  • Ramazan BAYKA:
    Balıkesir Bandırma girsin çıksın aldırma 2 0 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    yorumlara bakıyorumda çamur atan çok ama rüyasında bile goremiyolardir eminim 1 0 Yanıtla
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