53 yaşındaki esnaf, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

53 yaşındaki esnaf, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki evinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
53 yaşındaki esnaf, Aksaray\'ın Sultanhanı ilçesindeki evinde ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sultanhanı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki esnaftan haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeride bulunan esnafın hayatını kaybettiği belirlendi; cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu.

Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde ikamet eden Hasan Saraç'tan (53) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle kapı açılarak içeriye girildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Hasan Saraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Saraç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Çevresinde sevilen bir esnaf olduğu öğrenilen Saraç'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerSultanhanı3. SayfaAksarayGüncelOtopsiPolisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:39:07. #7.13#
SON DAKİKA: 53 yaşındaki esnaf, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android