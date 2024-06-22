6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

Geniş Video İzle

Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin isimli şahsın, husumetlileri tarafından balyozla öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

22.06.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

BALYONLARLA VURMAYA BAŞLADILAR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor.

İLK DARBEDE YERE DÜŞTÜ

İlk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

Güvenlik Kamerası, Artuklu, Mardin, Çocuk, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hursit Yavas: Kısasa Kisas . Öldüren Öldurülsün ! 47 5 Yanıtla
    Okan Tülay: Ne demek bu? 3 8
  • Vahdettin Paßalì: Allahım sen bizi ve bütün inananları kötü insanların şerrinden koru. 47 0 Yanıtla
    İbrahim ozturk: malesef koruyamaz 8 44
  • Atilla Ata: İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bana yetki verin idamı getireyim diyen birisi vardı… 35 2 Yanıtla
    Emir Kozcu: Ancak lafta onlar 10 2
  • Gülçin Aslan: Bu gidiş nereye? İnsani duyguları nasıl kaybettik anlamıyorum. 26 0 Yanıtla
  • Selçuk SEFEROĞLU: yakındır ülkemizde herkes kendi yasasını kitap sonra hitap sonrada icraat haline getirir yasalar yasalar 0 0 Yanıtla

16:32 Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:00 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 16:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement