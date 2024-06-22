Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor.
İlk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika
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