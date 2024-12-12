6 şehit verdiğimiz kaza iki helikopterin çarpışması sonucu meydana gelmiş

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9 Aralık Pazartesi günü Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda bulunan askeri helikopterin düşmesi sonucu Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de aralarında bulunduğu 6 askerimiz şehit olmuştu.

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA VAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bugün yaptığı yazılı açıklamayla kazanın nedenini duyurdu. Bakanlık kaynakları "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır.

"İNCELEME DEVAM EDİYOR"

Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir" ifadelerini kullandı.