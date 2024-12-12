9 Aralık Pazartesi günü Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda bulunan askeri helikopterin düşmesi sonucu Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de aralarında bulunduğu 6 askerimiz şehit olmuştu.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bugün yaptığı yazılı açıklamayla kazanın nedenini duyurdu. Bakanlık kaynakları "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır.
Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 6 şehit verdiğimiz kaza iki helikopterin çarpışması sonucu meydana gelmiş - Son Dakika
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