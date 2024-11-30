6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 ayda gerçekleştirilen Kuyu operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığı ve 29'unun tutuklandığını açıkladı.

30.11.2024 09:15  Güncelleme: 09:48
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuyu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya,jandarmanın kasım ayı içerisinde yaptığı operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığı ve 29'unun tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya ayrıca 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 2 şüpheli hakkında ise işlemlerin devam ettiğini açıklarken; şüphelilerin soruşturmaya uğradıkları suçları şöyle sıraladı: "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit ve Şantaj, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet."

"RUHSATSIZ TABANCA VEUYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda kesici/delici alet, uyuşturucu madde ve çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

"NEFESLERİ KESİLDİ"

Yerlikaya açıklamasının devamında "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hursit Yavas:
    Bakan bey siz emniyet müdürlüğü basın organı değilsiniz yakalanan suçluları yayınlamanız cok enterasan … 4 3 Yanıtla
  • Aslan Arslan:
    şu tiktokta.boy gösterenleri niye yakalamıyorsunuz. 2 0 Yanıtla
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