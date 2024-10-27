6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı - Son Dakika
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6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

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Şanlıurfa'da 6 yıl önce seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada, 4 kişinin ölmesiyle başlayan husumet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere AK Parti ve DEM Parti'den üst düzey isimlerin de katıldığı barış yemeğiyle sona erdi. Çıkan olaylarda 2 oğlunu ve eşini kaybettikten sonra uzun süre adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar ise sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı.

27.10.2024 21:03
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce seçim çalışmaları sırasında dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada tutuklanan sanıkların tahliyesi sonrası Yıldız ve Şenyaşar aileleri barış yemeğinde bir araya geldi. Tarihi törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti ve DEM Parti'den isimler de katıldı. Husumet nedeniyle 2 oğlunu ve eşini kaybettikten sonra uzun süre adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar ise sağlık sorunları nedeniyle törende bulunamadı.

ŞENYAŞAR VE YILDIZ AİLELERİ BARIŞ YEMEĞİNDE BULUŞTU

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 yılında dönemin AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmalarında korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait dükkana saldırı düzenlemişti. Olayda Şenyaşar ailesinden 3, Yıldız ailesinden 1 kişinin hayatını kaybetmişti. Açılan davada 4 tutuklu tahliye edilmişti. Tahliyelerin ardından iki ailenin barışması için siyasetçiler aracılığıyla yapılan görüşmelerde sonuç verdi. Her iki ailenin talebi doğrultusunda başlayan süreç 'barış töreni'yle devam etti.

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

EMİNE ŞENYAŞAR TÖRENE KATILAMADI

6 yıldır süren husumeti sonlandırmak için organize edilen barış yemeği Şanlıurfa'da düzenlendi. Yemekte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri yer aldı. Dem Parti'yi temsilen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Şanlıurfa milletvekilleri hazır bulundu. Bu olayların ardından iki oğlunu ve eşini kaybeden, uzun yıllar adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle barış yemeğine katılamadı. Yakın zamanda tahliye olan Fadıl Şenyaşar ile Celal Yıldız, Mikail Şimşek ve Enver Yıldız ev hapsinde oldukları gerekçesi ile törende yer alamadı. Ayrıca etkinliğe, Şanlıurfa Barosu ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de davet edildi.

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
Emine Şenyaşar

"BİZİM MEDENİYETİMİZ BARIŞ VE KARDEŞLİK MEDENİYETİDİR"

Yemek öncesi yapılan konuşmada ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Burada ortak bir sorumlulukla daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arasındaki husumet sona ermesi için çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Acılar ne kadar büyük olursa olsun gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır. Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek husumetlerini sonlandırmak için bir araya geldiler. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. İki aile bugün Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi putları kırıyorlar. Barış yapmak şüphesiz çok önemli, barışmak çok kıymetli ancak en az bunun kadar barışı sürdürmektir. İnanıyorum ki bu barış kalıcı bir barış olacaktır. Bu barış sadece iki ailenin değil toplumun da huzur ve birliği için son derece anlamlıdır" dedi. Yılmaz, konuşmasının ardından 'el sıkışmaları' için iki aileyi temsil eden AK Parti MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ı sahneye davet etti.

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

"BARIŞA SORUMLULUK, BARIŞI YAPANLARA DÜŞÜYOR"

Devamında söz alan DEM Partili Ahmet Türk, şunları kaydetti; "İki ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Bu barışın sağlanmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz'a ve Bekir Bozdağ'a teşekkür ediyoruz. Barışa sorumluluk, barışı yapanlara düşüyor, ailelerimiz bu bilinçle hareket etmelidir. Tekrar hayırlı olsun. Bu barışın ömür boyu sürmesini diliyoruz."

Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ise, "Öncelikle hayırlı olsun. Elbette barış çok kıymetlidir. Ben eminim ki barışı yapan iki aile bunu yaşatmayı ve gelecek nesillere barışı miras bırakmayı başaracaklardır" ifadelerini kullandı. Program yapılan dualar sonrasında verilen 'barış yemeği'yle son buldu.

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Şanlıurfa, DEM Parti, AK Parti, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Yılmaz:
    tamam şimdi her şey yolunda gidiyor demektir ekonomide düzeldi 38 39 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Gelsin paracıklar Kaçak Mallar 43 22 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Kimse bu barışa inanmasın halada yıldız ailesi bunlara kızgın 26 28 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    asıl olması gereken yok olmaması gerekenler orada 38 6 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Hayırlı olsun. Husumetin hiçbir şekli doğru değildir.dinimiz barış dinidir. 30 4 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Ali Murat kardeş yıldız ailesi kizginmi yoksa yusuf Yusufmu atıyormu 23 9 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    aileler hariç herkes katılmış maşallah. keşke öcalan da olsaydı aralarında. tebrik ederim bir yastıkta kocayın. 14 17 Yanıtla
  • serdar SARIKAYA:
    4 kişiyi öldürmüşler, 6 yıl olmadan dışarı mi çıkmışlar, ne biçim adalet, 22 3 Yanıtla
    M.İPEKÇİ null:
    Öldüren değil , ölenlerin yakınları ceza evine girdi ?? 1 0
  • Mehmet Aydın:
    Seçimlere kadar kavga etmeyin gerisi kolay Sonra birbirinizi doğrasanız bile kimse selam vermez 12 5 Yanıtla
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