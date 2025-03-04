76 ilde zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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76 ilde zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içinde 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 365 şüpheli yakalandı.

04.03.2025 08:17  Güncelleme: 08:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki hafta içinde 76 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından operasyona ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

76 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle;

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce; 365 kg kokain, 77,5 kg metamfetamin, 27,5 kg skunk, 22 kg eroin, 11 kg esrar, 141 kg kimyasal madde ile 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 28 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce; 102 kg bonzai, 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Uyuşturucu Satıcısı 12 Şüpheli yakalandı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce; 102 kg metamfetamin, 60,5 kg eroin ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce; 54 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 4 Şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce; 53,5 kg skunk ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce; 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

76 ilde zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

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Son Dakika 3.Sayfa 76 ilde zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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