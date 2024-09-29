8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı - Son Dakika
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8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın amcaları Salim ve Hüseyin Güran'ın evlerindeki güvenlik kameralarıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Amcalardan birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu belirlendi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da bulunuyor.

29.09.2024 21:54
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde amcalar Salim ve Hüseyin Güran'ın birinin evindeki güvenlik kamerası kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtların da kayıp olduğu belirlendi.

NARİN'İN KATİLİ HALA BULUNAMADI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Haftalar geçmesine rağmen katil bulunamazken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

8 GÜNLÜK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAYIP

Amca Salim Güran ve Hüseyin Güran'ın evlerinde bulunan güvenlik kameralarındaki görüntülerle ilgili detay ekiplerin dikkatinden kaçmadı. CNN Türk'te yer alan habere göre, Narin'in amcalarından birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. Tübitak'a gönderilen harddiskteki görüntülerin geri getirilmesi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.

8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

EVDEKİ HALILARDA DNA ARANACAK

Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesinde Narin'in cansız bedenini Arif Güran'ın evinin bir odasından, amca Salim Güran'ın çağırmasıyla aldığını söylemesi üzerine, küçük kızın evindeki halılar incelemeye alındı. Halılarda, Narin'in salya veya olayla bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu ile amca Salim'in izleri aranacak.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

8 gün resmen buhar olmuş! Narin\'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bilgin Budak:
    Okadar telefon görüşmesi çıktı ortaya , hepsi işbirlikle beraber öldürdüler işte . Verin hepsine mühebbet kapansın bu konu , ne demek katil bulunamadı . 220 6 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Nasıl katili bulunmadı aile boyu katil 215 4 Yanıtla
  • Murat:
    Koca köy ufacık masum yavruyu yiyip yuttu.! Ahir Zaman geldi tam kapıya dayandı.!! Allah sonumuzu hayırlara vesile etsin inşallah. 183 8 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Köyü komple uyutun... 170 3 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    iyice sıkıldım şu narin meselesinden..ülkede tek öldürülen narin değil olmayacakta yeter artık memleket meselesi sanki . 11 94 Yanıtla
    Turan Oluc:
    memleket meselesi tabi bu ve buna benzer olayların devam etmemesi için gereken neyse yapılacak zoruna gitse de gitmesede 4 1
  • Oooo:
    İtirafçı var Deliller DNA lar tek kişiyi gösteriyor Ama biz KAT...L deki (İ)yi arıyoruz Yazık oldu Narine! 84 3 Yanıtla
  • Bekir seyit Henek:
    Bir aydır aynı laflar hiçbir şeyde olmuyor Hep önemli gelişme önemli gelişme 69 2 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Şimdiye dek bin defa bulunmalıydı. .Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da geciken adalet zulümdür.” Orhan Gazi nin sözüdür.. 45 3 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Yakın qmk köyünü 45 2 Yanıtla
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