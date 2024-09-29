8 gün resmen buhar olmuş! Narin\'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde amcalar Salim ve Hüseyin Güran'ın birinin evindeki güvenlik kamerası kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtların da kayıp olduğu belirlendi.

NARİN'İN KATİLİ HALA BULUNAMADI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Haftalar geçmesine rağmen katil bulunamazken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

8 GÜNLÜK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAYIP

Amca Salim Güran ve Hüseyin Güran'ın evlerinde bulunan güvenlik kameralarındaki görüntülerle ilgili detay ekiplerin dikkatinden kaçmadı. CNN Türk'te yer alan habere göre, Narin'in amcalarından birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. Tübitak'a gönderilen harddiskteki görüntülerin geri getirilmesi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.

EVDEKİ HALILARDA DNA ARANACAK

Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesinde Narin'in cansız bedenini Arif Güran'ın evinin bir odasından, amca Salim Güran'ın çağırmasıyla aldığını söylemesi üzerine, küçük kızın evindeki halılar incelemeye alındı. Halılarda, Narin'in salya veya olayla bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu ile amca Salim'in izleri aranacak.