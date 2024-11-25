8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş - Son Dakika
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8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

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İstanbul Büyükçekmece'de 8 kişinin hayatını kaybettiği aile katliamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cani Bahtiyar Aladağ'ın yaşadığı sorunlar nedeniyle kız kardeşi tarafından evden kovulduğu öğrenilirken, peş peşe yaşanan seri cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu ifade edildi.

25.11.2024 13:01
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İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden kişinin, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan cani Bahtiyar Aladağ'ın katliam öncesi kız kardeşi tarafından evden kovulduğu ve cinayetleri 30'ar dakika arayla işlediği ortaya çıktı.

GÖL KENARINDA 3 CESET DAHA BULUNDU

Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu.

8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi. Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Bu arada, yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

KIZ KARDEŞİ TARAFINDAN EVDEN KOVULMUŞ

Türkiye'yi sarsan aile katliamında bugün ise yeni detaylar ortaya çıktı. Cani Bahtiyar Aladağ'ın olaydan önce sorunlar yaşadığı kız kardeşi tarafından evden kovulduğu öğrenilirken, 7 kişiyi ise 30'ar dakika arayla öldürdüğü aktarıldı.

8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde dün, şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı. Buradan otomobille kaçan şüpheli Aladağ, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı. Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü. Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

Büyükçekmece, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Umut Ürgün:
    ÖZÜNÜ YİTİREN TOPLUMDA BU TÜR OLAYLARIN OLMASINA ŞARIRMAYALIM TOPLUMUN %50 uyuşturcu kulanıyor 67 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi AKAPEERDOAN EKONOMİ FAKİRLİK BORÇ KREDİ 25 30 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    30 dakikada bir devlet o esnada uyumuş demek yav herkesin belinde silah var devlet Bir kaç kişiye operasyon yapıyor diyor bugün yüzlerce silah ele geçirildi ulan bugün Türkiye'de günlük önlenlerin sayısı dünyanın hiç bir yerinde yok hani devlet hani İçişleri bakanlığı yazık günah değil mi siz önlem almadıkça böyle günlük insanlar ölmeye mahkum edilecek 43 10 Yanıtla
  • kemal malkoc:
    ÜLKEYİ BU HALE GETİRENLER UTANSIN DİYECEĞİM AMA ONLARDA UTANMA DUYGUSU KALMAMIŞKİ 21 16 Yanıtla
  • Murat Çil:
    on kişiyi vurmuş bu metanfetamin başka bir şey değil allah düşürmesin çok zor bu illet hiçbir şeye benzemez adam kafası güzel seriye baglamış 25 0 Yanıtla
  • büşra tokgöz:
    yani bu devletide anlamıyorum gerçekten yazık günah değil mi bu ölenlere pisliğin biri o zıkkımı içsin ya nasıl giriyor türkiye ye şuan en büyük sorunumuz bu çaya şeker atar gibi millet uyuşturucu kullanıyor burdan devletemizi sesleniyoruz lütfen bir şeyler yapın artık yeter 0 0 Yanıtla
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