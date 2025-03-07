8 yaşındaki çocuk aile katliamını anlattı, her satırı ayrı vahşet - Son Dakika
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8 yaşındaki çocuk aile katliamını anlattı, her satırı ayrı vahşet

8 yaşındaki çocuk aile katliamını anlattı, her satırı ayrı vahşet

Bursa'da babası, annesi ve kardeşini öldüren Abdulsamet Yayaşit'in 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, cinayetlerin tek görgü tanığı olan 8 yaşındaki oğlu pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Çocuk ifadesinde, "Silahıyla ateş edip, amcamı, dedemi ve ninemi öldürdü. Dedemin yanağından bıçakla delik açıp, boynundan kesti. Ninemin boynunu kesti" dedi.

07.03.2025 13:05
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Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta 8 Şubat 2024'te saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, Akşam saatlerinde oğlu F.Y. ile ailesinin evine gelen Abdulsamet Yayaşit(27) ile babası Seyithan Yayaşit (64) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aile fertleri odalarına çekildi. Abdulsamet Yayaşit, gece ilerleyen saatlerde uyuyan babası Seyithan ile annesi Zozan Yayaşit'i pompalı tüfekle ateş edip, bıçaklayarak, kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i de boğazını bıçakla keserek öldürdü.

"ÜVEY EVLATMIŞ GİBİ MUAMELE EDİYORDU"

Polisin incelemesinin ardından Seyithan Yayaşit, Zozan Yayaşit (69) ile Mücahit Yayaşit'in cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, oğlu ile evde bekleyen Abdulsamet Yayaşit gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, babasıyla hiç anlaşamadıklarını söyleyen ve "Babam bana üvey evlatmış gibi muamele ediyordu" dediği öğrenilen Abdulsamet Yayaşit, tutuklandı.

"BABAM BANA BIÇAK ÇEKTİ, ANNEM DE ONU AZMETTİRDİ"

Hakkında Bursa 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Abdulsamet Yayaşit, çıktığı ilk duruşmada, "Babam beni küçükken hep dövüyordu. Olay günü tartıştığım babam bana bıçak çekti. Annem onu azmettirdi. Ben de onları öldürdüm" dedi.

"TÜM YAŞANANLARI GÖRDÜM"

Duruşmada cinayetlerin tek görgü tanığı olan F.Y.'nin de pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Küçük çocuk ifadesinde, "Hakim amca, babam odamın ışığını açık bıraktığı için uyuyamamıştım. Sonra bağırtılar duydum. Yataktan kalktığımda babam, dedeme ve amcama bağırıyordu. Silahıyla ateş edip, amcamı, dedemi ve ninemi öldürdü. Dedemin yanağından bıçakla delik açıp, boynundan kesti. Ninemin boynunu kesti, tüm yaşananları gördüm" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Abdulsamet Yayaşit'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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Son Dakika 3.Sayfa 8 yaşındaki çocuk aile katliamını anlattı, her satırı ayrı vahşet - Son Dakika

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