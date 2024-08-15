8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı - Son Dakika
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8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı

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Minnesota'da bir likör mağazasında silahlı soygun girişimi, mağaza sahibinin 8 yaşındaki kızı tarafından engellendi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, soyguncu silahıyla kasadaki parayı isterken, baba ile kavgaya tutuştu. Bu sırada küçük kız beyzbol sopasıyla soyguncuya saldırdı ve babasını kurtardı. Soyguncu kaçtı ancak kısa süre sonra yakalandı. Polis, şüpheliyi birinci derece ağır soygun teşebbüsü suçlamasıyla tutukladı. Cesur kızın babası, ''Onunla gurur duyuyorum, çok güçlü'' dedi.

15.08.2024 14:08
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Minnesota'nın Maplewood kentindeki Big Discount Liquors mağazasında yaşanan bu inanılmaz olayda, cesur bir kız çocuğu, silahlı bir soyguncuyu beyzbol sopasıyla döverek babasını kurtardı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin mağazaya girip dolaştıktan sonra kasaya yaklaştığı ve babanın üzerine silah doğrulttuğu görülüyor. Baba Leo, Cumartesi akşamı saat 21:30 civarında dükkanı kapatırken adamın içeri girdiğini söyledi.

Soyguncu, görünüşte gerçek bir BB tabancasını tezgaha koyarak Leo'dan kasadaki tüm parayı istedi. Leo, tezgahın arkasında bekleyen kızının güvenliği karşılığında kasadaki tüm parayı vermeyi teklif etti.

Ancak adam silahla tezgahın arkasına geçince Leo ile aralarında bir kavga başladı. Bu sırada Leo'nun küçük kızı elinde beyzbol sopasıyla görüntüye girdi ve yerdeki şüpheliyi defalarca vurdu.

Leo sonunda silahı adamdan almayı başardı ve soyguncu silahını veya herhangi bir para almadan olay yerinden kaçtı. Polis kısa süre sonra dudağında kan ve gözünün altında bir kesik olan şüpheliyi yakaladı.

Gurur dolu baba Leo, "Onunla gurur duyuyorum, çok güçlü" dedi ve kızının ona yardım etmeye çalıştığını güvenlik kamerası görüntülerini izleyene kadar fark etmediğini belirtti.

Polis, şüpheliyi 37 yaşındaki Conchobhar Morrell olarak teşhis etti. Morrell başta tutuklanmaya direndiğini, ancak daha sonra teslim olduğunu söyledi. Birinci derece ağır soygun teşebbüsü suçlamasıyla tutuklu bulunan Morrell'in, 2004 yılında Minnesota'da birinci derece soygundan suçlu bulunduğu öğrenildi.

8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı
8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı
8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı
8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı
8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, 3-sayfa, Kavga, Dünya, Baba, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: Bizler de soyuluyoruz günlük ,arada ki fark bize yapılan soygun kanuna uygun.! 4 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman: afferim kizima 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 8 yaşındaki kız, silahlı soyguncuya beyzbol sopasıyla saldırarak babasını kurtardı - Son Dakika
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