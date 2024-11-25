8 yaşındaki Narin cinayeti: Özel timin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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8 yaşındaki Narin cinayeti: Özel timin ifadeleri ortaya çıktı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in cansız bedenini bulan özel timin ifadeleri ortaya çıkarken; ifadelerdeki 'taş' detayı dikkat çekti.

25.11.2024 10:21
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 'kaybolduktan' 19 gün sonra ölü bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetinde, Narin'in cansız bedenini bulan özel timin ifadeleri ortaya çıktı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini dere yatağına çuval içerisinde bıraktığı ifade etmiş, Bahtiyar cesedin üzerinde bir tane taş bıraktığını söylemişti.

Söz konusu askerlerin ifadelerinde ise Narin'in cesedinin bulunduğu çuvalın üzerinde üç büyük taşın olduğu belirtiliyor.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI ÇUVAL GÖRDÜM"

Narin'in içinde bulunduğu çuvalı ilk fark eden Astsubay Üstçavuş C.B.G, JÖAK Su Altı Arama Kurtarma Timinde unsur komutanı olduğunu belirterek, "Deredeki suyun akış yönünün Dicle Nehri'ne olduğu yönde aramayı sürdürürken sonda adıyla bilinen 2 metre uzunluktaki demir çubukla şüphelendiğim bir noktaya bakarken, hayatın olağan akışına aykırı 3 ayrı taş ile bastırılmış şekilde ve etrafı çalılarla kapatılmış bir çuval gördüm. Çuvalın bir kısmı suyun içinde, bir kısmı da derenin kenarında olacak şekildeydi. Çuvalın yanına gelerek elimdeki demir çubukla kontrol ettim. Ağzı bağlı olan çuvalı görünce hemen tim komutanım olan H.Ü'ye seslendim. Şüpheli bir çuval gördüğüm bilgisini verdim. Bu sırada tim komutanım ile arama faaliyetindeki diğer personel de yanıma geldi. Şüpheli çuvalı suyun içinden çekip derenin kenarına taşıdık. Açıp baktığımızda insan cesedi olduğunu gördük" dedi.

"KAYA PARÇASININ ALTINA GİZLENMİŞTİ"

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timinde dalgıç olarak görev yapan ve Narin'i bulan ekipte yer alan Uzman Çavuş E.K ise ifadesinde, "Cesedin bulunduğu gün sabah 06.00'da 5 kişilik ekip arkadaşımla arama faaliyeti sürdürürken unsur komutanı olan Astsubay Üstçavuş C.B.G şüpheli bir torba gördüğünü belirterek bize doğru seslendi. Timdeki diğer personelle birlikte o yöne doğru gittik. 37SFS06008 89639 koorninatlarına geldiğimizde Eğertutmaz deresinde derenin toprak ile birleştiği kısımda bir kaya parçasının altına sıkıştırılmış vaziyette üzerini kapatacak şekilde 3 adet 40 ve 50 santim çaplarında kaya parçalarıyla kapatılmış bir çuval gördük. Emniyetli bir şekilde çuvalın bulunduğu noktaya yaklaştık. Çuvalın üzerindeki 3 büyük kaya parçasını kaldırdık. Çuvalın ağzındaki ipi elimizle çözdükten sonra çuvalı bıçakla kestik. Çuvalın içindeki ağırlığın insan cesedi olduğunu görünce tim komutanımız Üsteğmen H.Ü bölgedeki asayiş ekiplerine haber verdi" dedi.

"ÇUVALIN AĞZI KIRMIZI BİR İPLE BAĞLIYDI"

Timin başındaki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki Su Altı Arama ve Kurtarma Tim Komutanı olan Üsteğmen H.Ü ifadesinde, "8 Eylül günü sabah 06.00 sıralarında Eğertutmaz deresinde suyun akış istikameti Dicle nehrine doğru iken personelim ile birlikte arama faaliyetini sürdürüyorduk. Astsubay Üstçavuş C.B.G bana seslenerek, derenin sağ istikametinde 3 ayrı taş ile bastırılmış şekilde ve etrafı çalılarla kapanmış bir çuval gördüğünü söyledi. Ben de o noktaya gittiğimde çuvalın bir kısmı suyun içinde, bir kısmı da derenin kenarında olacak şekildeydi. Çuvalın yanına gelerek personelimle birlikte sonda ile kontrol ettik. Çuvalın ağzı bağlanmış. Çuvalın ağzı da kırmızı bir iple bağlıydı. Bu sırada kim personeli Astsubay Üstçavuş C.B.G, Jandarma Astsubay B.F.B, Uzman Çavuşlar İ.A, E.K ile birlikte tekrardan şüpheli çuvalı inceledik. İçinde ne olduğuna emin olmak için suyun içinden derenin kenarına aldık. Bıçakla çuvalın ağzını kesip baktığımızda içindekinin insan bedeni olduğunu görünce orada bulunan ekiplere haber verdik" dedi.

8 yaşındaki Narin cinayeti: Özel timin ifadeleri ortaya çıktı

Narin Güran, Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 yaşındaki Narin cinayeti: Özel timin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    Bu kıza çok üzülüyorum melek oldu uçtu tepeden bizi izliyor… 7 1 Yanıtla
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