8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti - Son Dakika
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8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

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Diyarbakır'da, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 'Histopatoloji' raporunda ön boyun kemikleri dışında, özellikle sol boyun ile ense birleşiminde ve sol çene altında yoğun kanama tespit edildi. Kanamanın yoğun olduğu bölgeler ve göğüs tarafındaki baskıya bakılarak, katil zanlısının Narin'e arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

19.09.2024 12:35
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede "boğularak öldürüldüğü" tespit edilen Narin'in ortaya çıkan Histopatoloji raporunun detayları kan dondurdu. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin'in Histopatoloji raporunda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin'in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Ortaya çıkan raporun detaylarında, Narin'in boyun bölgesinin içerdiği 4 sonuç dikkat çekti.

KANAMALARIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Raporda, Narin'in boyun bölgesinde meydana gelen kanamaların detayları yer alıyor. Ortaya çıkan 4 sonuçtan üçü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluşuyor. Sonuçlara göre Narin'in, boynun ön kas gruplarında ve boynun sol tarafından enseyle birleşimine kadar olan bölüm ile sol çene altındaki kemiklerde de kanama olduğu saptandı.

GÖĞÜSÜNE BASKI DA YAPILMIŞ

Dikkat çeken dördüncü sonuç ise Narin'in göğüs kısmının da hasar görmesiydi. Raporda yer alan sonuca göre, göğüs üstü ve cilt altında "Agˆır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları sec¸ilemeyen" kanamayla uyumlu bulgular elde edildi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin'in raporuna göre, katil zanlısı Narin'in göğsüne baskı kurarak, özellikle sol boyun bölgesini daha ağırlıklı sıkarak katlediyor.

ARKADAN KOLUYLA SARILMIŞ

Ortaya çıkan sonuçlara göre Narin'in elle boğulduğu düşünülüyor. Kanamanın yoğun olduğu bölgeler ve göğüs tarafındaki baskıya bakılarak, katil zanlısının Narin'e arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali ise güçleniyor.

91 BULGU İNCELEMEDE

Narin'in çıkan Histopatoloji raporu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.

8 yaşındaki Narin\'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • serdar olus:
    Bana göre abisini ve kuzenini ahırda uygunsuz gördü ve boğmaya başladı o sırada sesler üzerine anne geldi kolunu ısırdı fakat narin öldü sonra amcaya haber verdiler ve davamı geldi diye düşünüyorum 197 12 Yanıtla
  • Seyhan Uysal:
    bu ailedeki tüm çocukları devlet koruma altına alsın, hatta o köydeki çocukların tamamını. 176 4 Yanıtla
  • Seyhan Uysal:
    bu ailedeki çocukları hatta tüm köydeki çocukları devlet koruma altına alsın. 94 5 Yanıtla
  • husl shoklook:
    NEDEN ACIK ACIK KONUSMIYORLAR... MADEM YAPTILAR VE NEDEN SORGUYA CEKILIP DURIYORLAR? HEM YAPIYORLAR SONRA SUCSUZ GIBI DÜNYADA YASAMAYI MI DÜSÜNIYORLAR...... IDDDAAMMM GELSIN ARTIK....... 52 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bu işin altından çok şey çıkacak. 34 1 Yanıtla
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