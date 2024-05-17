8 yaşındaki öz kızı için skandal ifadeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika
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8 yaşındaki öz kızı için skandal ifadeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı

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TikTok üzerinden 8 yaşındaki öz kızı için "Yarın bir gün 15 yaşında patlattırır o. Benim kızım hiç iyi değil. Ben bunu kaynanama da söyledim. 'Senin torunun 15 yaşında kendine Instagram'da bir p*ç bulur kaçar' dedim. S**sinler öldürsünler ne yapayım" ifadelerini kullanan Yeliz Tutar kullanıcı adlı bir kadın yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

17.05.2024 08:36
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Kullanıcıların yaptığı müstehcen yayınlar nedeniyle tartışmaların odağında olan sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan Yeliz Tutar isimli kadın, 8 yaşındaki öz kızı için akılalmaz ifadeler kullandı.

"BENİM KIZIM HİÇ İYİ DEĞİL"

Suna isimli bir kadınla konuşan Tutar, kızının gözünün yükseklerde olduğunu, tutamadığını söyledi. Tutar, skandal yayında şu ifadeleri kullandı: "Villalar, Parisler, havuzlar. Benim kızımın hayali bu aşkım. Yarın bir gün 15 yaşında patlattırır o. Benim kızım hiç iyi değil. Ben bunu kaynanama da söyledim. 'Senin torunun 15 yaşında kendine Instagram'da bir p*ç bulur kaçar' dedim. Ben bunu ikna edemiyorum. Gözü villada, havuzlarda, yüksek mertebelerde. Bildiğin gibi p*ç değil. S**sinler öldürsünler ne yapayım Suna. Ben kendi gençliğimi s**tim bu çocuk için."

CANLI YAYIN SIRASINDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken vatandaşların ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri kadını yine canlı yayın yaptığı sırada gözaltına aldı. O anlar kadının hesabından açılan canlı yayına saniye saniye yansıdı.

8 yaşındaki öz kızı için skandal ifadeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı

Instagram, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 yaşındaki öz kızı için skandal ifadeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ender Koçak: işte her doğuranın ana olamadığının canlı kanıtı bu insan 130 3 Yanıtla
    ferhat eser: her kes doğura bilir ama herkes anne olamaz selami duysun bunu 47 0 can kalyuncu: İnsanım 1 1
  • Ercan KARABACAK: KARDEŞİM ANLAMADIĞIM TEK ŞEY BUU TİKTOK BELASI BİZİM TOPLUMUM GENETEĞİMİZİ BOZDU NEDEN KAPATILMIYOR… DAHA BU ŞEKİLDE NE KADAR REZİLLİK GÖRECEĞİZ ?????? 98 1 Yanıtla
    ferhat eser: chp iktidar olsaydı çoktan kapatmıştı tiktoku 5 23
  • Yusuf cihan: Tik tok yasaklansın ülkemizde 78 2 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Bunlar iyi günlerimiz 52 0 Yanıtla
  • özcan Tekalti: Tik tok kapatılsın 46 1 Yanıtla
  • MAMET DAS: zamanında bunun anasida böyledir muhtemelen ama tiktok olmayınca o taninamamis 25 0 Yanıtla
  • ÖMÜR KİLLİOĞLU: Yapmak için ya.rak lazım bakmak için yürek lazım yapmaya bişey bulmuş ama bakmaya yürek bulamamış 14 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 8 yaşındaki öz kızı için skandal ifadeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika
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