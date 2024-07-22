80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü

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Geçtiğimiz hafta sonu, Kaliforniya'nın Norco kasabasında ilginç bir olay yaşandı. 80 yaşındaki bakkal sahibi James Craig Cope, dükkanını soymaya çalışan silahlı bir adamı av tüfeğiyle vurarak püskürttü.

Olay Pazar sabahı saat 02:45 civarında gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, siyah bir SUV ile gelen soygunculardan biri dükkana tüfekle girdi. Ancak Cope hızlı davranarak cam vitrin arkasından tek atışla saldırganı vurdu. Yaralanan soyguncu, "Kolumu uçurdu!" diye bağırarak kaçtı.

Kısa süre sonra, dört şüpheli yakındaki bir hastanede yakalandı. Biri ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi görüyordu. Diğerleri çalıntı bir araçta bulundu.

Polis, üç şüpheliyi tutukladı ve her biri için 500.000 dolar kefalet belirledi. Şüpheliler soygun girişimi, yaşlı istismarı ve yasa dışı silah taşıma suçlamalarıyla karşı karşıya. Dördüncü şüpheli hala hastanede tedavi görüyor.

Olay sonrası Norco Market'te çalışan Tamara Gibbons, iş arkadaşlarıyla birlikte kendilerini nasıl koruyabileceklerini tartıştıklarını söyledi. Gibbons, "Bu olay, yaşlı insanların da kendilerini savunabileceğini gösteriyor," dedi.

Olaydan bu yana dükkana destek gösterileri yapılıyor. Polis, Cope'un cesaretli davranışını takdir ederken, soruşturma hala devam ediyor.

Bu olay, küçük işletme sahiplerinin güvenlik endişelerini ve kendini savunma hakkını gündeme getirdi.