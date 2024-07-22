80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü

Geniş Video İzle

Kaliforniya'nın Norco kasabasında 80 yaşındaki bakkal sahibi James Craig Cope, dükkanını soymaya çalışan silahlı bir adamı av tüfeğiyle vurarak durdurdu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, siyah bir SUV ile gelen soygunculardan biri dükkana tüfekle girdi. Ancak Cope hızlı davranarak cam vitrin arkasından tek atışla saldırganı yaraladı. Kısa süre sonra, dört şüpheli yakındaki bir hastanede yakalandı. Polis, üç şüpheliyi tutukladı ve her biri için 500.000 dolar kefalet belirledi.

22.07.2024 09:40  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta sonu, Kaliforniya'nın Norco kasabasında ilginç bir olay yaşandı. 80 yaşındaki bakkal sahibi James Craig Cope, dükkanını soymaya çalışan silahlı bir adamı av tüfeğiyle vurarak püskürttü.

Olay Pazar sabahı saat 02:45 civarında gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, siyah bir SUV ile gelen soygunculardan biri dükkana tüfekle girdi. Ancak Cope hızlı davranarak cam vitrin arkasından tek atışla saldırganı vurdu. Yaralanan soyguncu, "Kolumu uçurdu!" diye bağırarak kaçtı.

Kısa süre sonra, dört şüpheli yakındaki bir hastanede yakalandı. Biri ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi görüyordu. Diğerleri çalıntı bir araçta bulundu.

Polis, üç şüpheliyi tutukladı ve her biri için 500.000 dolar kefalet belirledi. Şüpheliler soygun girişimi, yaşlı istismarı ve yasa dışı silah taşıma suçlamalarıyla karşı karşıya. Dördüncü şüpheli hala hastanede tedavi görüyor.

Olay sonrası Norco Market'te çalışan Tamara Gibbons, iş arkadaşlarıyla birlikte kendilerini nasıl koruyabileceklerini tartıştıklarını söyledi. Gibbons, "Bu olay, yaşlı insanların da kendilerini savunabileceğini gösteriyor," dedi.

Olaydan bu yana dükkana destek gösterileri yapılıyor. Polis, Cope'un cesaretli davranışını takdir ederken, soruşturma hala devam ediyor.

Bu olay, küçük işletme sahiplerinin güvenlik endişelerini ve kendini savunma hakkını gündeme getirdi.

80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Kamerası, Kaliforniya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Turgut: Ya kardeşim bize ne bize, bu haberin bize vereceği nedir Allah aşkına 1 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Kasabanın şerifi Dalton kardeşler den biri olan Avarel'i avlamış :))) 0 1 Yanıtla

09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
06:55 Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
07:45 Tuvaletini yaparken 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek hayatını kaybetti Tuvaletini yaparken 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement