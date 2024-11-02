9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti.

02.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde anne F.G, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşmıştı. İnfial yaratan olayla ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ekipler anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi ise İstanbul'da gözaltına almıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bebek ise devlet korumasına alınmıştı.

9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde intihar etti

İSTİSMARCI BABA İNTİHAR ETTİ

Vicdanları yaralayan olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklanan babanın intihar ettiğini aktardı. Gürcün paylaşımında, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Egemen Gürcün'ün o paylaşımı;

9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde intihar etti
9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Çerkezköy, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Harun Cengiz:
    Ceza evindeki abilere selam olsun. 816 3 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    cezaevinde intihar etmemiştir. ettirilmiştir. ellerine sağlık içerdekilerin. asıl adaleti içerdekiler veriyo. 641 7 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... Adı intıihar! ... Ateşi bol olsunnn. 555 2 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    İçerdeki arkadaşlar gerekeni yapmışlar 449 4 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Kesin intihardır. 287 5 Yanıtla
  • Jack Daniels:
    Gereği yapılmış. 281 2 Yanıtla
  • murat atmaca:
    tüh.nediyelim takdiri ilahi,, ayağı kaymıştır 203 3 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    delil ispat vardır inşallah 62 77 Yanıtla
  • Murat Çil:
    baba mı üvey baba mı bir karar verin 104 2 Yanıtla
  • Mecit Yıldız:
    B..,.. Canına 50 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
18:11 Arda Kardeşler’in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:38 Oyuncu Arzu Yanardağ’dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
17:22 Türkiye’de iki akaryakıt devi arasında anlaşma Türkiye'de iki akaryakıt devi arasında anlaşma!
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
17:16 Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü
17:10 Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor
17:01 Amerika’nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi Amerika'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 15:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.