ABB'deki konser soruşturmasında 9 isim hesap verecek - Son Dakika
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ABB'deki konser soruşturmasında 9 isim hesap verecek

ABB\'deki konser soruşturmasında 9 isim hesap verecek

Ankara Valiliği; Ankara Belediyesi tarafından düzenlenen 33 konserle ilgili olarak soruşturma izni verdi. Belediyenin 9 çalışanı hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

24.03.2025 15:18
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 130 konseri kapsayan incelemenin tamamlandığını bildirdi.

33 ETKİNLİK İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

ABB, söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespiti yapılmadığını, valiliğin 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

ABB: ETKİNLİKLER DAHA ÖNCE İNCELENMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, "Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır." denildi.

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9 ÇALIŞAN İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Açıklama şöyle: "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."

İTİRAZDA BULUNULACAK

Açıklamada, karara konu olan ve hakkında inceleme yürütülen dokuz belediye çalışanının bölge idare mahkemesine itirazda bulunacağı bildirildi.

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Son Dakika 3.Sayfa ABB'deki konser soruşturmasında 9 isim hesap verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • BURAK HANZADE:
    bu akp e hala inanaın aklından şüphe ederim 54 57 Yanıtla
  • şakir:
    DINAZOR PARKADA SORUSTURMA ACILMISMIYDI SAYIN SAVCILAR ADALETLI OLUN BIRAZ 68 23 Yanıtla
  • caps lock:
    Sahi noldu o milyon dolarlar verilen ankapark ? 51 20 Yanıtla
  • Murat denizli:
    tarafsız haber yapın helibon adamamı calısıyorsunuz dinazorlaramı 32 13 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bu ebru gündeş, rıza ile evliyken neden bu kadar tepki gösterilmedi. O zaman hükümet ile rıza ilişkisi vardı. Neden akp belediyelere inceleme başlatmadılar 27 9 Yanıtla
  • Szka788304:
    reis bu haramilerle tek başına mücadele ettin bunlar halkı kandırdı ve yolsuzluğa başladı sokakları terör örgütü gibi polise saldırdılar kamu malına zarar verdiler 14 22 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    eceli gelen it cami duvarına işer diye bir ata sözü var, bu konserleri sadece CHP'li belediyelermi veriyor, bu kadar adaletsizlik olurmu, bu sorusturmalara ışık tutacak gizli tanıklar gazırmı gene iftira atacak 21 7 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    basliga bak: hesap verecek. hani "suclulugu kanitlanana kadar masumdur"? ne o yukardan telefon mu geldi? haberleri sil, basliklarda algi. suc isliyorsunuz suc, kanitlanmayan algilarla toplumu kin ve dusmanliga tahrik sucu. haber kanali belge, kanit gosterir haber yapar. bu propaganda aparati sadece. asil siz hesap vereceksiniz 20 5 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    cok guzel 12 10 Yanıtla
  • mst blr:
    Gaziantep buyuksehirede bir soruşturma açın askeri bölgeyi parsel parsel sattılar 17 4 Yanıtla
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