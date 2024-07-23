ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu - Son Dakika
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ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu

ABD\'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu

Yaklaşık iki aydır kayıp olan 17 yaşındaki Penelope Wise, kendisinden 27 yaş büyük bir adamla birlikte yaşarken bulundu. Wise, evden kendi isteğiyle ayrılmış ve bu süre zarfında nişanlanmış. Güvenlik güçleri tarafından detaylı bir arama yürütülen genç kızın 'güvende' olduğu belirtildi. Şerif dedektiflerinin olayı hala araştırdığı bildirildi.

23.07.2024 15:50
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Yetkililer, yaklaşık iki aydır kayıp olan genç bir kızın, Pazar günü kendisinden yaşça büyük bir adamla birlikte yaşarken bulunduğunu ve nişanlı olduklarını açıkladı.

17 yaşındaki Penelope "Penny" Wise, 31 Mayıs'ta saat 18.00 civarında Cedar Springs'teki evinden ayrılmış ve ailesi tarafından kayıp olarak bildirilmişti. En son 1 Haziran gecesi saat 00.00 sularında Rockford'da bir barın yakınında tek başına yürürken güvenlik kameralarına yakalanmıştı.

Şerif ofisinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Wise, aynı gece 44 yaşındaki nişanlısıyla tanışmış. Diş teli takan genç kızın kendi isteğiyle evden ayrıldığı düşünülüyor, ancak iki ay boyunca hiçbir iz bırakmaması endişeleri artırıyordu.

FBI, ABD Mareşal Servisi, Michigan Eyalet Polisi ve Rockland Güvenlik Departmanı'ndan gelen araştırmacılar, kayıp genç kız için detaylı bir arama yürütüyordu. 7 Haziran'da yapılan bir açıklamada, "Evden bilerek uzaklaştığına inanıyoruz, ancak aradan geçen uzun süre ve herhangi bir görüntü olmaması nedeniyle Kent County Şerif Ofisi ve ailesi onun iyiliği konusunda endişeli" denilmişti.

Pazar günü saat 11:00 civarında, dikkatli bir mahalle sakini bisiklet süren genç kızı fark edip kayıp ilanlarından tanıyarak polisi aradı. Soruşturmacılar olay yerine geldiklerinde, Wise'ın evden kaçtığı geceden beri kendisinden 27 yaş büyük, ismi açıklanmayan bir adamla birlikte yaşadığını öğrendiler.

Ayrıca, Wise ile adamın kaybolmasından bu hafta sonuna kadar geçen sürede nişanlandığı ortaya çıktı. Genç kızın "güvende" olduğu belirtilirken, şerif dedektiflerinin olayı hala araştırdığı açıklandı.

ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu

3-sayfa, 3-sayfa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emir Arslan: ABD li olunca çokmu önemli sıradan önemsiz bir haber 13 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: koca ulkedeki kayip kizlari buldunuzda abd'mi kaldi 5 2 Yanıtla

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