ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı - Son Dakika
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ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı

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Kaliforniya'da korkunç bir olay yaşandı. Bir tren kazasında ölen kişinin kopmuş bacağını alıp yürüyen 27 yaşındaki bir adam, polis tarafından yakalandı. Olay, Wasco Amtrak istasyonu yakınlarında meydana geldi. Adamın bacağı kokladığı ve kameraya salladığı görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi. Bu yıl içinde benzer ikinci olay olduğu belirtildi. Bu olaylar, tren kazalarının vahim sonuçlarını ve bazı insanların beklenmedik davranışlarını gözler önüne seriyor.

27.07.2024 10:53  Güncelleme: 11:30
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, insanları derinden sarsan bir olay meydana geldi. Bir tren kazasında hayatını kaybeden kişinin vücudundan kopan bacağını alan 27 yaşındaki bir adam, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olay, Cuma sabahı Wasco şehrindeki Amtrak tren istasyonu yakınlarında gerçekleşti. Trenin çarptığı talihsiz kişi olay yerinde can verdi ve vücudu parçalandı. Kaza sonrasında, bir görgü tanığı dehşet içinde, bir adamın yerdeki kopmuş bacağı aldığını polise bildirdi.

Olay yerinden çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan video görüntüleri, şüphelinin yol kenarında kopmuş bacakla yürüdüğünü gösteriyor. Görüntülerde adam önce bacağı kokluyor, sonra yolda ilerlemeye başlıyor ve kameraya dönüp elindeki bacağı sallıyor. Kısa süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kuşatılıyor ve gözaltına alınıyor.

Resendo Tellez adındaki şüpheli, olay yerinden delil almak ve daha önceden işlediği başka suçlardan dolayı tutuklandı. Tellez'in önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Yerel medya kaynaklarına göre, bu yıl içinde benzer ikinci olay olduğu belirtildi. Daha önce başka bir tren kazasından sonra kimliği belirsiz bir kişi, bir evsizler barınağına kesik bir insan eliyle gelmişti. Bu durum, yetkilileri ve toplumu şaşkına çevirdi.

Bu tür olaylar, tren kazalarının ne kadar korkunç sonuçlar doğurabileceğini ve bazı insanların akıl almaz, beklenmedik davranışlar sergileyebileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu tür olayların psikolojik ve sosyal nedenlerinin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
ABD\'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Tren Kazası, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Çevre: Ne yapacak ti acaba kokladiğina göre ya mangal yada haslama düşünüyordu sanirim 10 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: bunlar Amerikan oyunları:) 3 0 Yanıtla
    ZAFER YILDIZ: Amerika'lılar treni raydan çıkarıp YouTube video çekiyor Gerekler:-) 0 0
  • Serhat KARADAĞ: Orada da mı aç insanlar varmış 1 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Adam üçü tamamladı dört ayaklı olmaya bir ayak kaldı . 1 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Galiba külbastı yapacak 0 0 Yanıtla
  • Zafer El: Açılmıştır belki neden rahatsız ediyorsunuz the wandett didd proje denemesi yapıyorlardır 0 0 Yanıtla

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