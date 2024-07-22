ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı - Son Dakika
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ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı

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Philadelphia'da korkunç olay: 28 yaşındaki Dominique Billips, bir çift ve 7 aylık bebeklerine ateş açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda bebek bacağından yaralandı, ebeveynler yara almadı. Polis, saldırının 100 dolarlık uyuşturucu borcundan kaynaklandığını düşünüyor. Billips tutuklandı ve ağır yaralama dahil çeşitli suçlarla suçlandı. Olay, toplumda büyük üzüntü yarattı.

22.07.2024 10:23  Güncelleme: 10:36
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Pennsylvania'nın Philadelphia şehrinde geçen Perşembe günü korkunç bir olay yaşandı. Bir kadın, bir çift ve yedi aylık bebeklerine ateş açtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

28 yaşındaki Dominique Billips olarak tanımlanan şüpheli, çiftin arkasından yaklaşarak ateş açtı. Videoda, anne "Bebeğim!" diye bağırırken, şüphelinin küfürler ettiği duyuluyor.

Ebeveynler yara almazken, bebek bacağından vuruldu. İyi niyetli bir vatandaş bebeği hastaneye götürdü ve çocuğun durumu stabil.

Polis, olayın 100 dolarlık bir uyuşturucu borcundan kaynaklandığını düşünüyor. Philadelphia Polis Teğmeni Dennis Rosenbaum, "Kadın resmen silahı bebeğin annesine doğrultuyor ve ateş ediyor. Şans eseri ıskaladı ve muhtemelen o sırada bebek vuruldu," dedi.

Billips tutuklandı ve ağır yaralama dahil birçok suçla suçlandı. Pazartesi günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Ebeveynlerin, haklarındaki tutuklama emirleri nedeniyle olay yerinden kaçtıkları, ancak bir saat sonra bulundukları bildirildi.

Bu olay, Philadelphia'da şiddet olaylarına dikkat çekerken, masum bir bebeğin zarar görmesi toplumda büyük üzüntü yarattı.

ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
ABD\'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı

Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, Bebek, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ahmed Mehmed: Gün yüzü görmemesi lazım 13 0 Yanıtla
    Ahmet Karakan : Evet haklısın, ama bizde olsa ifadesi alınıp serbest bırakılırdı. 3 0
  • Vuslat Mihman: Yaa filistindekiler ne olcak 4 2 Yanıtla
  • Ramo: İDAM ŞART 3 0 Yanıtla
  • doğan: Bu cani İnsan olamaz. 1 0 Yanıtla

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