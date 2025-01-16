ABD'de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı - Son Dakika
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ABD'de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı

ABD\'de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir ilkokul öğretmeni, 13 yaşındaki öğrencisine uyguladığı cinsel istismar sonrası hamile kaldı. Korkunç olay, şu anda 20 yaşında olan gencin babasının, "Öğretmenin oğlu, benim oğluma çok benziyor" paylaşımıyla ortaya çıktı.

16.01.2025 23:55
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Dehşete düşüren olayın adresi ABD'nin New Jersey eyaleti oldu. Cape May İlçe Savcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 yaşındaki öğrencisinin çocuğunu doğurduğu iddiasıyla yargılanan 34 yaşındaki Laura Caron isimli öğretmen tutuklandı.

"ÖĞRETMENİN OĞLU BENİM OĞLUMA BENZİYOR"

ABC6'nın haberine göre, New Jersey'in güneyindeki Middle Township İlkokulu'nda beşinci sınıf öğretmeni olan 34 yaşındaki Caron, 2005 doğumlu çocukla ilk kez ona ve kardeşine sınıf öğretmenliği yaparken tanıştı. Cinsel tacizin 2016 yılında, öğrencinin 11 yaşlarında olduğu sırada başladığı öğrenildi. Öğrenci, o sırada kardeşleriyle birlikte Caron'un evinde yaşıyordu ve zaman zaman Caron'un yatağında uyanıyordu. Suç duyurusunda, cinsel istismara ilişkin soruşturmanın, iddia edilen mağdurun babasının Facebook'ta Caron'un 5 yaşındaki çocuğunun kendisine ve oğluna benzediğini paylaşmasının ardından Aralık ayında başladığı belirtiliyor.

ÖĞRETMEN CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

Suç duyurusunda, mağdurun aile üyelerine gönderdiği kısa mesaj ve telefon görüşmesinde çocuğun babasının kendisi olduğunu itiraf ettiği belirtildi. 15 Ocak 2025'te Cape May İlçe Savcılığı, Middle Township Polisi ve Özel Mağdurlar Birimi, Caron'u olay çıkmadan gözaltına aldı. Araştırmacılar ayrıca evinde mahkeme tarafından yetkilendirilmiş bir arama emri uyguladı.Savcılar, Middle Township Okul Bölgesi'nin soruşturmadan haberdar edildiğini ve şu anda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını söyledi. Haberden etkilenen öğrencilere, personele ve ailelere danışmanlık ve destek hizmetleri de sunuluyor. Savcılar, Caron'un ilk mahkeme duruşmasını beklerken Çarşamba günü hapiste kaldığını söyledi. Caron'un kendisi adına yorum yapabilecek bir avukatı olup olmadığı belirsiz.

New Jersey, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ZIPPO null:
    şunları yayınlamayın. adamların toplumunun durumu belli bize kötü örnek oluyor 45 1 Yanıtla
    Eren Türkmen:
    Senin toplumun çok iyi sanki zıppo seni:) 3 4
  • mustafa dabak:
    Sapıklık içindedirler dünyaya medeniyet öğretmeye kalkıyorlar. 20 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Kürtaj neden olmamış 7 3 Yanıtla
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