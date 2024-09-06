Kız arkadaşıyla kavga eden adam, evi ateşe verdi! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kız arkadaşıyla kavga eden adam, evi ateşe verdi!

Kız arkadaşıyla kavga eden adam, evi ateşe verdi!

ABD'de kız arkadaşıyla tartışan Leonard Jones isimli adam, gece saatlerinde kız arkadaşının evini benzin dökerek yakmaya çalıştı. Yangın sırasında evde bulunan genç kadın, alevler arasından güvenli bir şekilde çıkmayı başardı. Leonard Jones, ağırlaştırılmış kundaklama ve aile içi şiddet suçlamalarıyla tutuklandı.

06.09.2024 12:20  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New Jersey eyaletinde öfkeli bir erkek arkadaş, kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi. Genç kızın evde olduğu sırada alevler her yeri kapladı.Leonard Jones isimli erkek arkadaşın da dahil olduğu dört kişi, alevlerden güvenli bir şekilde kurtuldu.

Polis, 50 yaşındaki Leonard Jones'un saat 03.00 civarında Güney Brunswick'teki Old Beekman Road'daki evde kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra yangını başlattığını bildirdi. Güney Brunswick Polis Departmanı, Jones'un ayrılmayı reddetmesi üzerine Middlesex County evine polis çağrıldığını söyledi.

KOMŞULAR TANIKLIK ETTİ

New York Post'ta yer alan habere göre polis ekipleri olay yerine doğru yola çıktığında evde yangın çıktığına dair bir ihbar aldığını bildirdi. Jones da dahil olmak üzere dört kişi, yangının tek ailelik evi kaplamasına rağmen güvenli bir şekilde çıkmayı başardı. Komşu Elise Campanella, itfaiye ekipleri gelmeden önce hane sakinlerden birinin kapısını çalarak kendisini 'dehşet' yangın konusunda uyardığını söyledi. "Oldukça büyüktü ve asıl korkum ağaçlardan gelip evimin üstüne düşmesiydi. Çılgınca bir yangındı" ifadelerini kullandı.

Jones, evinin dışında bulunduğu sırada tutuklandı ve ağırlaştırılmış kundaklama ve aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandı.

Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız arkadaşıyla kavga eden adam, evi ateşe verdi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mehmet Göçer: ha bu haber çok önemliydi ha iyi verdiniz 1 0 Yanıtla

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kız arkadaşıyla kavga eden adam, evi ateşe verdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement