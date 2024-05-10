Bronx'ta maskeli saldırgan, kadını bayıltıp tecavüz etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bronx'ta maskeli saldırgan, kadını bayıltıp tecavüz etti

ABD'nin Bronx bölgesinde maskeli bir saldırgan, bir kadına arkadan yaklaşıp kemerle bayılttı ve ardından tecavüz etti. Olay, 1 Mayıs'ta gece yarısı gerçekleşti. Saldırgan, kadını boynundan kemerle çekerek yere düşürdü ve bilincini kaybettikten sonra iki araba arasına çekerek tecavüz etti. Olayın ardından saldırgan kaçtı ve hala yakalanabilmiş değil. NYPD'nin Özel Mağdur Birimi, olayı araştırıyor.

10.05.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri Bronx'ta yaşanan dehşet verici bir olayda maskeli saldırgan, bir kadına arkadan yaklaşıp kemerle bayılttıktan sonra iki araba arasına çekerek tecavüz etti.

Korkunç saldırı anı, sosyal medyada yayılan bir video ile ortaya çıktı.

Olay, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında, 45 yaşındaki kadının East 152nd Street ve Third Avenue'deki kaldırımda yürüdüğü sırada gerçekleşti. Polise göre, saldırgan önce kadının boynuna bir kemer doladı, ardından onu birkaç metre sürükleyerek yere düşürdü ve kadın bilincini kaybetti. The Post tarafından elde edilen video, saldırganın kadını iki araç arasına çektiğini ve burada tecavüz ettiğini gösteriyor.

Saldırgan olaydan sonra kaçtı ve Perşembe gününe kadar yakalanamadı. NYPD'nin Özel Mağdur Birimi, şiddet içeren bu cinsel saldırıyı araştırıyor.

Bu vahşi suçla beraber, Nisan ayında polis departmanının suç istatistiklerine göre, bir önceki yıl Nisan ayında 118 olan tecavüz vakası sayısı bu yıl 124'e çıktı. 5 Mayıs itibarıyla, şehir genelinde toplam 511 tecavüz vakası bildirildi ve bu sayı geçen yılın aynı dönemiyle aynı. Bronx'ta ise bu yıl tecavüz vakalarında düşüş gözlemlendi; 5 Mayıs'a kadar 141 tecavüz vakası bildirilirken, 2023 yılı aynı döneminde 148 tecavüz vakası kaydedilmişti.

ABD'de maskeli saldırgan, kaldırımda yürüyen bir kadını kemerle bayıltıp iki araç arasına çektikten sonra tecavüz etti
ABD'de maskeli saldırgan, kaldırımda yürüyen bir kadını kemerle bayıltıp iki araç arasına çektikten sonra tecavüz etti

Amerika Birleşik Devletleri, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bronx'ta maskeli saldırgan, kadını bayıltıp tecavüz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:44:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bronx'ta maskeli saldırgan, kadını bayıltıp tecavüz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement