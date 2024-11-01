ABD'de polis skandalı! Elleri kelepçeli adama işkence yaptı - Son Dakika
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ABD'de polis skandalı! Elleri kelepçeli adama işkence yaptı

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ABD'de yaşanan polis skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bir polis, elleri kelepçeli adama araç içinde işkence etti. Kan donduran anlar araç içi kamerasına yansıdı. Polis memurunun ise meslekten ihraç edildiği ve tutuklandığı öğrenildi.

01.11.2024 16:50  Güncelleme: 17:00
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ABD'de bir polis skandalı daha yaşandı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve sosyal medyada yayılan görüntülerde bir polisin elleri kelepçeli bir adama araç içinde uzun süre işkence ettiği görüldü.

Polisin yaptıklarına dayanamayan adamın kendinden geçtiği anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayı gerçekleştiren polisin ise meslekten ihraç edildiği ve tutuklandığı öğrenildi.

ABD\'de polis skandalı! Elleri kelepçeli adama işkence yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de polis skandalı! Elleri kelepçeli adama işkence yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Batu Gun:
    Kim bilir bizde neler oluyor, tabi video cekilemedigi icin artik oh oh herseyi yapiyorlar. Gerci video cekilse ne: secimde montaj kaset VAR, kazanamadigi yere kayyum VAR, bunun gibi yendes kanallarin valiligin bile haberi olmadan haber yapmasi VAR. Sonra konu dagilsin bak amerikalilar neler yapiyor 0 10 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Olması gerekeni yapmışlar 6 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    işte özgürlükler ülkesi Amerika 3 1 Yanıtla
  • aaaaa:
    ya muhtemelen lavuk çoktan hakketmişti ama işte bir anlık sinir kontrolünü kaybetmek bir polisin sonu oldu:( 1 2 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Az bile yapmış. Eline koluna sağlık 1 0 Yanıtla
  • Huseyin Dogan:
    ne olsaydı Türkiye gibi 27 suç kaydı olan kişiyi serbestmi bıraksalardı 0 0 Yanıtla
  • A a:
    ellerine saglik . 0 0 Yanıtla
  • res:
    Polis Bjk adam fb li kesin 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Demirci:
    Özgür Amerika demokrat Amerika 0 0 Yanıtla
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