Sigara İçerken Peruğu Tutuşan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sigara İçerken Peruğu Tutuşan Kadın Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 yaşındaki Tracy Ann Gardiner, sigara içerken peruğunun tutuşması sonucu hayatını kaybetti. Tracy'nin mutfakta sigara içerken başlayan olayda, sentetik saç ekleri tutuştu ve yatağına geçtiğinde yangına neden oldu. Tracy, evinin dumanla dolu yatak odasında ölü bulundu. Olayın nedeni olarak yangın etkileri ve aşırı alkol tüketimi belirlendi.

03.05.2024 17:11  Güncelleme: 17:21
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 yaşındakiTracy Ann Gardiner, sigara içerken peruğunun tutuşması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Tracy mutfakta sigara içerken başladı. Sentetik saç ekleri tutuştu ve Tracy yatağına geçtiğinde, yanmakta olan saç eklerinden damlayan parçalar yatağına ve kıyafetlerine düşerek yangına neden oldu. Tracy, evinin dumanla dolu yatak odasında bulundu ve olay yerinde öldüğü ilan edildi.

Tracy'nin bu korkunç olay sırasında alkollü olduğu duruşmada ifade edildi. Olayı fark eden komşuları, kurtarmak için cesurca müdahale etmeye çalıştı ancak yoğun siyah duman nedeniyle içeri giremediler. İtfaiyeciler daha sonra özel solunum cihazları kullanarak yangına müdahale etti ve Tracy'i yatağında buldu.

Ölüm nedeni olarak yangın etkileri ve aşırı alkol tüketimi belirlendi. Durham ve Darlington İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin yangın soruşturma şefi Craig Jewkes, Tracy'nin mutfakta sigara içtiği, kıvılcımın sentetik saça sıçradığı vegiysilerine damladığı için yangının başladığını açıkladı. Bu talihsiz olay sonucunda Yardımcı Adli Tıp Uzmanı Rebecca Sutton, kazara ölüm kararı verdi.

ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, hayatını kaybetti
ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sigara İçerken Peruğu Tutuşan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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