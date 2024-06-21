Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir - Son Dakika
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Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir

Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur\'un aklını başına getirir

İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan ve annesi Eylem Tok'la ABD'ye kaçtıktan sonra yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinde sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin 3 gün boyunca ışıkların 24 saat yanık olduğu, yastıksız bir yatağın bulunduğu odada tutulduğunu, cilt sorunları nedeniyle yüzünde yaralar oluştuğunu ve psikolojisinin de bozuk olduğunu ifade etti. Avukat ayrıca, Cihantimur'un şartlı tahliyesini de talep etti.

21.06.2024 23:37
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İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili önceki gün gerçekleşen yargılamada tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cihantimur'un avukatlarından Victoria Kelleher ise Cihantimur'un "Manson Gençlik Enstitüsü" isimli gözetim merkezinde yaşadığı sorunları anlattı.

Geçtiğimiz gün Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihantimur, cezaevi şartlarından yakınıp tahliyesini istedi

3 GÜN BOYUNCA IŞIKLARIN 24 SAAT YANIK OLDUĞU ODADA KALMIŞ

Cihantimur'un avukatlarından Victoria Kelleher ise, müvekkilinin "Manson Gençlik Enstitüsü" adlı gözetim merkezinde yaşadığı sorunları sıraladı. Kelleher, Manson'ın bir genç gözetim evinden çok bir hapishaneye benzediğini,Timur Cihantimur'un 3 gün boyunca ışıkların 24 saat yanık olduğu, yastıksız bir yatağın bulunduğu, okuyacak kitap vs dahil hiçbir şeyin olmadığı bir odada tutulduğunu ifade etti.

CİLT SORUNLARI BAŞ GÖSTERMİŞ

VOA'dan Mehmet Sümer'in aktardığına göre avukat Kelleher, Cihantimur'un cilt sorunlarıyla ilgili kullanması gereken nemlendirici ilaçları olduğunu ancak bunların kendisine verilmediğini bu sebeple yüzünde kızarıklıklar, yaralar, dudaklarında kanama olduğunu, cilt sorunlarıyla ilgili ilaçlarını istediğinde kendisine bol su içmesinin tavsiye edildiğini söyledi.

ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihantimur, cezaevi şartlarından yakınıp tahliyesini istedi
Timur Cihantimur

CİHANTİMUR'UN PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ

Cihantimur'un avukatı, müvekkiliyle ilgili olarak, 3 gün boyunca hücre gibi bir odada kalmasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu, 8 saate bir, bir telefon görüşmesi hakkı olduğunu, sadece oradaki bir görevlinin yardımıyla birkaç kez fazladan telefon görüşmesi yapabildiğini ifade ederek, bu sebeplerle Cihantimur'un şartlı tahliye başvurusunun kabul edilmesini talep etti.

ANNA VE OĞUL KAÇTIKLARI ABD'DE YAKALANMIŞTI

İstanbul'daki kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, Türkiye'nin iade talebi üzerine 14 Haziran'da annesi ile Boston'da yakalanmıştı. 18 Haziran'da ayrı ayrı hakim karşısına çıkan anne ile oğlunun kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihantimur, cezaevi şartlarından yakınıp tahliyesini istedi
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur

Söz konusu kazayla ilgili "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletmiş, mahkeme de ikinci duruşmayı bir hafta öne çekerek dün için tarih vermişti.

EYÜPSULTAN'DAKİ KAZA

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihantimur, cezaevi şartlarından yakınıp tahliyesini istedi

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Obruk: Işıklar hep kapalıda olabilirdi 17 1 Yanıtla
  • harun 8071: Bu bebe serbest kalır. heç bişey olmaz. para+ abd vatandaşı....... 10 1 Yanıtla
  • tufan Şenoğlu: ne olmasını bekleniyor bunlar ülkeye getirilip hem vatan hainliği ve tasarlayarak cinayet delilleri karartma bir çok suçtan yargılanması en doğru olanı 10 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: İade olmayacak yakin zamanda kefaletle serbest kalacak … 5 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Bu aile kaçmasaydıda, ailenin acısını paylaşsaydı.bunun istenmeyen bir kaza olduğunu, ancak vefat edeni geri getiremeyeceğini, ancak ne isterler ise yapabileceğini ifade etselerdi belki aile oturur düşünür bir karar verebilrdi.geriye kamu davası kalabilirdi.zengin ve ünlü olunca, insani duygular unutuluyor galiba. 1 0 Yanıtla

23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
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