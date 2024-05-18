ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

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ABD'li ünlü şarkıcı Sean Combs'un, bilinen adıyla P. Diddy'nin, 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Combs'un, bir otelde Cassie'yi kovalayarak yere fırlattığı ve tekmelediği görüldü. Cassie geçen yıl Combs'a tecavüz ve bir dizi başka suç işlediği iddiasıyla dava açmıştı. Ünlü şarkıcının, şiddet görüntülerinin yayılmaması için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği belirtildi.

18.05.2024 08:50
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ABD'li ünlü şarkıcı Sean Combs'un, bilinen adıyla P. Diddy'nin, 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Combs'un, bir otelde Cassie'yi kovalayarak yere fırlattığı ve tekmelediği görüldü.

YERE FIRLATTI ARDINDAN TEKMELEDİ

Yarı çıplak halde otel koridorunda koşan şarkıcı, asansöre binmeye çalışan Cassie'yi yakalayarak yere fırlattı. Ardından ise yerde yatan kadını tekmelemeye başlayan şarkıcı, genç kadının kapüşonundan tutarak odaya sürükledi.

GÖRÜNTÜLER İÇİN 50 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

Cassie geçen yıl Combs'a tecavüz ve bir dizi başka suç işlediği iddiasıyla dava açmıştı. Ancak ikili, kasım ayında açıklanmayan bir meblağ karşılığında mahkeme dışında uzlaştı. Ünlü şarkıcının, şiddet görüntülerinin yayılmaması için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Ortaya çıkan bu görüntülerle birlikte uzun süre birliktelik yaşayan çift tekrar gündem oldu.

ABD\'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Güvenlik Kamerası, Ünlüler, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: Bizim ünlülerin yediği dayaklar ABD de haber oluyormu ? 13 3 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar: 2016 dan beri neden çıkmamış görüntüler ortaya …! 6 1 Yanıtla
  • Hüsamettin Ürünveren: Bize ne çok mu önemli 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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