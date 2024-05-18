ABD\'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

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Eski takımından olay sözler: O gülerken biz kederliyiz

ABD'li ünlü şarkıcı Sean Combs'un, bilinen adıyla P. Diddy'nin, 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Combs'un, bir otelde Cassie'yi kovalayarak yere fırlattığı ve tekmelediği görüldü.

YERE FIRLATTI ARDINDAN TEKMELEDİ

Yarı çıplak halde otel koridorunda koşan şarkıcı, asansöre binmeye çalışan Cassie'yi yakalayarak yere fırlattı. Ardından ise yerde yatan kadını tekmelemeye başlayan şarkıcı, genç kadının kapüşonundan tutarak odaya sürükledi.

GÖRÜNTÜLER İÇİN 50 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

Cassie geçen yıl Combs'a tecavüz ve bir dizi başka suç işlediği iddiasıyla dava açmıştı. Ancak ikili, kasım ayında açıklanmayan bir meblağ karşılığında mahkeme dışında uzlaştı. Ünlü şarkıcının, şiddet görüntülerinin yayılmaması için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Ortaya çıkan bu görüntülerle birlikte uzun süre birliktelik yaşayan çift tekrar gündem oldu.