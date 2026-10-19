ABD Ohio Columbus'ta cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
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ABD Ohio Columbus'ta cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

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ABD'nin Ohio eyaletindeki Columbus kentinde Alrahma Camii yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilisi Çavuş James Fuqua, saldırının camiye yönelik olmadığını belirtirken olayın nedeni henüz bilinmiyor ve bölge güvenlik çemberine alındı.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentindeki Alrahma Camii yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Columbus polis yetkilisi Çavuş James Fuqua, saldırının camiye yönelik bir saldırı olmadığını belirterek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Silahlı saldırının nedeni henüz bilinmezken, bölge güvenlik çemberine alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ABD Ohio Columbus'ta cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
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