"Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü - Son Dakika
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3.Sayfa

"Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü

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Günlerdir kendisinden haber alınamayan Cennet isimli kadın, konuk olduğu Esra Erol'un programında ablası ve eniştesi hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

04.10.2024 15:23  Güncelleme: 15:50
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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen gündüz kuşağı programına katılan Neslihan isimli kadın, 1 haftadır kayıp olan kardeşi Cennet Solak'ı bulmak için yardım istedi.

ENİŞTESİNE GÖĞÜSLERİNİN FOTOĞRAFINI YOLLAMIŞ

4 yıldır evli olan ve 24 eylül salı günü akşamı ortadan kaybolan Cennet, günler sonra bir video yayınlayarak eşinin kendisine ihanet ettiğini ve bu yüzden evi terk ettiğini belirtti. Yayınladığı videoda "Neslihan seni affetmeyeceğim. Sen bana en büyük kazığı attın" diyen Cennet, ablası Neslihan'ın göğüslerinin fotoğrafını kocasına yolladığını öne sürdü.

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Stüdyoda soğuk duş etkisi yaratan bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Neslihan ise "Göğsümde bir kitle vardı. Eniştemin tanıdığı uzman vardı. Video istedi, videoları attığım için yanlış anlaşıldım" diyerek kendini savundu.

'Ablam kocama göğüslerini attı' dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü

KOCA DA YAYINA BAĞLANDI

Yayına bağlanan Cennet'in kocası da "Göğsünü attı, buradaki uzmana gösterdim. Sonra Neslihan hastaneye geldi. Cennet görünce kızdı. Sadece yaranın olduğu kısım vardı" sözleriyle Neslihan'ın sözlerini destekledi.

'Ablam kocama göğüslerini attı' dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü

"GÖĞÜSLERİNİ KOMPLE ÇEKMİŞ"

Tüm bu olan bitenden sonra stüdyoya gelen Cennet, "Kocam defalarca ihanet etti. Kaçmadan 2 gün önce birileriyle iletişime geçti. Sözünde durmadı, yine aynısını yaptı. Ben hiçbirini istemiyorum. Hastalığını bahane ederek böyle bir şey yapamaz. Göğüslerini komple çekmiş. Doktor mu kendisi? Doktor önerebilirdi?" dedi.

'Ablam kocama göğüslerini attı' dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü

ENİŞTESİ ÇOCUKKEN İSTİSMAR ETMİŞ!

Cennet, ayrıca ablasının kocasıyla ilgili bir istismar iddiası da ortaya attı. Ablasına "Ben 11 yaşındayken senin kocan beni taciz etti siz niye beni korumadınız? Yanımda durmadınız? Bana nenem sahip çıktı. 13 yaşında yine taciz etti beni." dedi. Cennet, tacize rağmen boşanmayan ablası Neslihan'a isyan etti. Ablaları Rabia ve Neslihan ise Cennet'in Osman Köse isimli bir erkekle birlikte olduğunu iddia etti.

"Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü

Esra Erol, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı' dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sadece Beşiktaş:
    BU NASIL BİR AHLAKSIZLIK BAŞLIK BU NASIL HABERCİLİK AN 8 1 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    NE ARA BU KADAR AHLAKSIZ TOPLUM OLDUK ? 3 2 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Ülkeye bak evlere şenlik 3 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Ee öğrendikki başka bir adama kaçmış ne oldu şimdi Ablamı suçlu .. Suçlu Cehalet ve Eğitimsizlik.. 1 1 Yanıtla
  • Ercan Aydın:
    Cehenneme ne gerek var!! 0 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    bana ne bu rezil programlarin rezil konuklarin haberini okumaya en azindan faydali bilgi koyunda onuu okuyalim 0 0 Yanıtla
  • Serdar Kahya:
    Kapalılar aşmış kendini gidiyor sorsan çok namuslular 0 0 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Bunları yayınlayarak herşeyi normalleştiriyorlar, toplumun ahlakı gitgide daha fazla bozuluyor.. 0 0 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Offff başlıgı okudugumda demir gibi oldum 0 0 Yanıtla
  • Bülent Koca:
    karismayin sadece tedavi amaçlı göndermiş ?? 0 0 Yanıtla
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