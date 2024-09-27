Açık arttırmadan satın aldığı devasa kasanın içinden çıkanlara inanamadı ''En çılgınca olanı söylememe izin verilmiyor'' - Son Dakika
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Açık arttırmadan satın aldığı devasa kasanın içinden çıkanlara inanamadı ''En çılgınca olanı söylememe izin verilmiyor''

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Bir kişi, açık arttırmadan satın aldığı 4 bin kiloluk kasayı saatler süren denemelerine rağmen açamayınca çilingir çağırmaya karar verdi. Sonunda açılan devasa kasanın içinden çıkan 'aile yadigarları' yüzünden şaşkına dönen kadın, polisi aramak zorunda kaldı.

27.09.2024 20:47
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Açık arttırmadan satın aldığı kasanın içinden çıkan şeyler yüzünden polisi aramak zorunda kalan kadın, neye uğradığını şaşırdı.

Açık arttırmadan satın aldığı kasanın içinden çıkan şeyler yüzünden polisi aramak zorunda kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan TikTok kullanıcısı, sevgilisiyle birlikte açık artırmada bir ev satın aldığını ve bunu yenileyip karlı bir eve dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı. Çift satın aldıkları evde bir kasa buldu ve 4 bin kiloluk bir kasayı açtığında hemen polisi aradı.

Açık arttırmadan satın aldığı kasanın içinden çıkan şeyler yüzünden polisi aramak zorunda kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan TikTok kullanıcısı Tiffany Ma, sevgilisiyle birlikte satın aldıkları evden çıkan gizemli kasanın sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi. 4 tonluk kasayı karşılarında gördüklerinde içindekini merak ettiklerini ifade eden Ma, saatler süren denemelerine rağmen kasayı açamayınca bir çilingir çağırmaya karar verdi.

Açık arttırmadan satın aldığı kasanın içinden çıkan şeyler yüzünden polisi aramak zorunda kaldı

Kasayı açtıklarında beklemedikleri bir manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Ma, "Nişan yüzüğü gibi bazı aile yadigarları, kesinlikle şantaj olarak kullanılabilecek bir sürü fotoğraf bulduk. Ama dürüst olmak gerekirse bulduğumuz en çılgınca şeyi size söylememe bile izin verilmiyor çünkü polisi dahil etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Açık arttırmadan satın aldığı kasanın içinden çıkan şeyler yüzünden polisi aramak zorunda kaldı
Açık arttırmadan satın aldığı devasa kasanın içinden çıkanlara inanamadı \'\'En çılgınca olanı söylememe izin verilmiyor\'\'

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Açık arttırmadan satın aldığı devasa kasanın içinden çıkanlara inanamadı ''En çılgınca olanı söylememe izin verilmiyor'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Kublay:
    Adem.ne buldugunuzu bize soyleyemiyosunyz bunun haber değeri ne o zaman bende bir kasa alayım açık artırmayla mesela açayım ondan sonrada şöyle bir beyanat vereyim içinde öyle muhteşem.oyle akilalmaz şeyler bildumki size soyliyemem diyeyim sizde beni haber yapın bu portal hakkikaten zivanadan cikti 106 0 Yanıtla
    kamer tekeş:
    tik toktan kes kopyala yapistir haber yapiyorlar cunku... 8 0
  • Murat Kaya:
    Bunun neresi haber ? 53 3 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Birde bu haber sitesinin yaptığı haberleri beğenip beğenmeme butonu olsa keşke diyorum... 33 1 Yanıtla
  • Murat:
    Enayi araniyor onlari alacak 11 0 Yanıtla
  • Zekeriya Guler:
    bizim bu katil amerikanın çokta önemli olmayan haberlerine ihtiyacımız yok haber bulamıyor son dakika 4 0 Yanıtla
  • Zekeriya Guler:
    yorum yazdık yayınlamıyorlar 1 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    böyle saçma sapan şeylere haber mi denir ya?! Bir haberi verirken de aynı cümleleri dolaştırıp dolaştırıp anlamsız bir biçimde tekrar edip duruyorsunuz. biraz insanlara saygınız olsun be! 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Açık arttırmadan satın aldığı devasa kasanın içinden çıkanlara inanamadı ''En çılgınca olanı söylememe izin verilmiyor'' - Son Dakika
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