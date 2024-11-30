Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti - Son Dakika
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Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti

Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti

Denizli'de acil serviste damar yolu açtıran Pamukkale Üniversitesi'nde görevli doktor, kendisine ilaç enjekte ettikten sonra aracında ölü olarak bulundu. Kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden doktorun, kente hakim bir noktaya giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.

30.11.2024 10:42
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Pamukkale Üniversitesi'nde görevli bir doktor, kendisine ölümcül dozda ilaç enjekte ettikten sonra aracında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; polis merkezine müracaatta bulunan M.B.Ş., arkadaşı olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Araştırma Görevlisi Dr. Serhat Aras'ın yaklaşık 6-7 ay evvel intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü, Serhat Aras'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini beyan ederek müracaata bulundu. Kayıp ihbarında bulunulan doktorun bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Serhat Aras'ın kullandığı aracın Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi.

ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Otoparkta çalışır vaziyetteki araca ulaşan ekipleri Dr. Serhat Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Araçta yapılan aramalarda hayatını kaybeden doktorun yanında 1 adet enjektör iğnesi bulundu. Aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Dr. Aras'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti

KENDİSİNİ 1-2 SAAT SONRA ÖLDÜRECEK KADAR İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ

Pamukkale Üniversitesi'ni sarsan ölümle ilgili olarak yapılan araştırmada; Dr. Serhat Aras'ın öğleden sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek, rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı. Tedavi için ilaç verilen Dr. Serhat Aras'ın hastaneden çıkacağına yakın kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Doktor olduğu için kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden Dr. Serhat Aras'ın hastaneden sonra kente hakim bir noktada bulunan Seyir Tepesine giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.

Eşi de bir kamu hastanesinde eczacı olarak görev yapan Dr. Serhat Aras'ın kumar sorunu olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Güven Yaşar:
    bir zamanlarin en iyi mesleğini bile çöp etti bu iktidar 27 36 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    ALLAH bütün günahlarını af etsin inşallah belliki psikyatri hastası inşallah ALLAHA hastalığından dolayi onu bağışlar 9 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    dede öldürür 0 1 Yanıtla
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