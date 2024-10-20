Acılı baba hastane kapısında isyan etti: Bebeğim burada vefat etti - Son Dakika
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Acılı baba hastane kapısında isyan etti: Bebeğim burada vefat etti

Acılı baba hastane kapısında isyan etti: Bebeğim burada vefat etti

2021 yılında bebeği doğan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Esenyurt'taki Reyap Hastanesine sevk edildiklerini ifade eden babanın anlattıkları dehşete düşürdü: Bebeğim burada kaldı aradan 4-5 gün geçti. Bizi aradılar ve bebeğiniz vefat etti başınız sağ olsun dediler. Bebek solunum zorluğu çektiği için burada kuvözde kalacaktı. Bebeğim burada vefat etti.

20.10.2024 00:05
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Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Hazırlanan fezlekede bugüne kadar 10 tane bebeğin ölümünden sorumlu tutulan bebek katili çetenin faaliyetleri geçmişe yönelik incelendiğinde ölümlerin daha fazla olduğu ortaya çıkabilir.

İddianamede yer alan ve ruhsatı iptal edilen Reyap Hastanesi'ndeki hastalar ve bebekler kamu hastanelerine sevk edilmişti. 2021 yılında bebeği doğan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'ne sevk edilen baba Cemil Imrak tedavi sürecinde kalp muayenesi için kendisinden elden 5 bin lira alındığını ifade etti. Baba Cemil Imrak, yoğun bakıma alınan bebeğini başka bir hastaneye sevk etmek istediğinde kendisine, 'bebeğiniz yolda ölebilir' diyerek engel olunduğunu iddia etti.

"BİZİ REYAP HASTANESİNE YÖNLENDİRDİLER"

Basın mensuplarına konuşan acılı baba, "Bizi başka bir hastane Reyap Hastanesine yönlendirdi. Buraya geldi bebeğimiz 2-3 gün kaldı. 3'üncü günde Fırat Sarı 'bebeğin durumu iyi' dedi. 4'üncü günde kötüye doğru gidiyor dediler. Bizi çağırdılar ve 'kaybedebiliriz ama hayata da tutunabilir' dediler" açıklamasında bulundu.

"BURADAN GÖTÜRÜRSENİZ YOLDA KAYBEDEBİLİRİZ"

Kendisinden 5 bin lira para talep edildiğini ifade eden baba Cemil Imrak, "Kalp doktoru gelip kontrol edecek dediler. Parayı elden verdik. Kalp doktoru demiş ki kalpte sorun yok ama damarlarda gezmiyor kan demiş. Damarların tıkalı olduğunu kanın gezmediğini söylediler. Gerekiyorsa başka hastaneye götürelim elimizden geleni yapalım dedim. Bana, 'biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Buradan götürürseniz yolda da kaybedebiliriz' dediler. Bebeğimiz ölür korkusunu verdiler bize" dedi.

"BEBEĞİM BURADA VEFAT ETTİ"

Bebeğini kaybeden baba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebek burada kaldı aradan 4-5 gün geçti. Bizi aradılar ve bebeğiniz vefat etti başınız sağ olsun dediler. Bebek solunum zorluğu çektiği için burada kuvözde kalacaktı. Bebeğim burada vefat etti. Hakkımı helal etmiyorum. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım."

Esenyurt, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Toplum, Hukuk, Bebek, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Acılı baba hastane kapısında isyan etti: Bebeğim burada vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selimcan Eren:
    AKP'li bir kişi bir milletvekili bir bakan istifa etmiyorsa akp leş gibi partidir oy verip günaha giremeyiz 39 12 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı sadece söz konusu cimer e şikayet edilen şuan mercekte olan hastaneler değil bizlerin de okuduğu çok bebek vefatlarının bulunduğu bir çok sağlık kurumu var. diğer tüm hastaneleri de lütfen denetleyin.Bu konu çok ciddi .çok derin görünüyor.. 39 3 Yanıtla
  • Çetin Kara:
    Adli tıp hiç mi kontrol etmemiş. demek ki onlarda işin içinde. 32 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Turan çömez hastanelerdeki butun yolsuzlukları soyledi doktor olarak.ve milletvekili olarak soru onergelerini gosterdi ve nasıl cevap alamadigini anlattı.kendisine dava açıldigini niye duyuldu diye kurumlara gidilip nasıl insanlara fırca atıldigini.yazıklar olsun.hala koltuklardalar.gidin bari yapacak gelsin.adam ben cozeyim diyor. 16 4 Yanıtla
  • sahin ozdemir:
    Yazık ya okadar insanlara ve canlarını kaybeden bebeklere. Nasılda koskoca Türkiye cumhuriyetinde sen gel okadar hastaneler aç ve şimdiye kadar hiç bir adli kontrol edilmesin demek parası olan herkes istediği işi yapıp böyle alçakça para kazanabilir ya bir sorun lan oğlum sizler kimsiniz hele bir kontrol yapın ya Yazık yazık. 14 1 Yanıtla
  • cem akçay:
    1 tane istifa yok yine 0 0 Yanıtla
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