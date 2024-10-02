Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü - Son Dakika
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Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü

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Yarın açılarak fethi kabir yapılacak olan Cem Garipoğlu'nun Üsküdar'da bulunan mezarına polis ekipleri tarafından demir bariyerli önlem alındı.

02.10.2024 21:24
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2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice parçalara ayırarak katleden Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğini net bir şekilde ortaya koyacak olan fethi kabir işlemi öncesinde mezarın etrafında bir dizi önlem alındığı öğrenildi.

Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü

DEMİR BARİYERLİ ÖNLEM

Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü

NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti. Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili soru işaretleri giderilememiş, Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.

Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu\'nun mezarında dikkat çeken görüntü

Cem Garipoğlu, Güvenlik, Üsküdar, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İbrahim Yıldırım:
    Adam kendini asmış neyin peşindesiniz otopside öldüğüne dair resimler bile var… Bırakın artık ölmedi yaşıyor muhabbettini… 11 55 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    bir önceki adli tıp raporu aynısı çıkar kanatindeyim 28 5 Yanıtla
  • TC Serdar Sel:
    İbrahim akraban mı savunuyorsun 27 5 Yanıtla
  • yucel demirel:
    minareyi çalan kılıfını uydurur 26 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    ya Rusya'da yada çinde, cezaevinde bu 2 dili boşuna öğrenmedi 8 1 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    Bu çocuk olmedi 1 0 Yanıtla
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