Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var, TÜBİTAK inceliyor. Katil ya da katiller kısa sürede yargı önüne çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

23.09.2024 11:36  Güncelleme: 11:50
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturması devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sürece ilişkin yeni açıklamalar geldi.

"KAMUOYUNA YANSIMAYAN BAZI HUSUSLAR VAR"

19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin açılışında kameraların karşısına geçen Bakan Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili şunları kaydetti; "Soruşturma gizli tabii ki soruşturma kapsamında, özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlar söz konusu. İfadeler avukatlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldığında da o ifadelerden yola çıkarak birtakım yorumlar/tespitler yapılabilir.

"KATİL YA DA KATİLLER YARGI ÖNÜNE ÇIKARILACAK"

Soruşturmanın selameti açısından özellikle farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Burada Narin evladımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek, yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var.

"DNA TESPİTLERİ VAR, BAZI ÇAKIŞMALAR İNCELENİYOR"

Deliller var ifadelerde çelişkiler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Katil ya da katiller kısa sürede yargı önüne çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç\'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var - Son Dakika

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