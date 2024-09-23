Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturması devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sürece ilişkin yeni açıklamalar geldi.
19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin açılışında kameraların karşısına geçen Bakan Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili şunları kaydetti; "Soruşturma gizli tabii ki soruşturma kapsamında, özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlar söz konusu. İfadeler avukatlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldığında da o ifadelerden yola çıkarak birtakım yorumlar/tespitler yapılabilir.
Soruşturmanın selameti açısından özellikle farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Burada Narin evladımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek, yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var.
Deliller var ifadelerde çelişkiler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Katil ya da katiller kısa sürede yargı önüne çıkarılacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var - Son Dakika
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