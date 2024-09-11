Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Bakan Tunç ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 şüphelinin yarın mahkemede olacağını açıkladı.

11.09.2024 20:09
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Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti. Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden Bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, Narin cinayeti soruşturmasında gözaltındaki 22 şüphelinin yarın mahkemede olacağını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"267 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI, 22 ŞÜPHELİ YARIN MAHKEMEDE"

Faillerin ortaya çıkartılması için her şey yapılıyor. Her ayrıntı inceleniyor. Caniler, hesap verecek... 22 şüpheli yarın mahkemede olacak. 4 bin 656 personel işe 5 km'lik alan arandı. 267 kişinin ifadesi alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Olay yerinden elde edilen swap, toprak, balçık ve taş parçaları üzerinde yapılan inceleme sonuçları da beklenmektedir.

İKİNCİ BİR TANIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Gözaltındaki 22 kişinin telefon görüşmeleri çözülürse Narin'in ölüm nedeni ve küçük kızı kimin öldürdüğü ortaya çıkacak. Tüm gözlerin çevrildiği soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK, YALAN SÖYLÜYOR"

Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti.Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18:30- 19:00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran, bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.

ANTALYA'DAN BİRİYLE DEFALARCA KONUŞMUŞ

Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı. HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.

O TAŞLARI TEK BAŞINA KOYMASI İMKANSIZ

Uzmanlar Narin'in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın bunu tek başına yapamayacağına dikkat çekiyor. Çuvalın üzerinde 5-6 büyük taş olduğu, bunları tek başına koyamayacağı belirtiliyor. Cinayetin organize olabileceği iddiası var. Tutuklu amca Salim Güran'ın da planlayıcı olma ihtimali değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Şüphelilerden Nevzat B. (48) de jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı, Yılmaz Tunç, Narin Güran, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede - Son Dakika
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