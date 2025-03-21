Bakan Tunç'tan, sokak çağrısı yapan Özel'e: CHP'nin izlediği yol, yol değil - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan, sokak çağrısı yapan Özel'e: CHP'nin izlediği yol, yol değil

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısına ilişkin, "Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Yargı, millet adına çalışır. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar" dedi. Tunç, ayrıca, "CHP'nin izlediği yol, yol değil" ifadesini de kullandı

21.03.2025 18:36
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİM TÜY BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YEMİŞSE YARGI BUNUN HESABINI SORAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı 'sokak' çağrısına değinen Bakan Tunç, "Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Yargı, millet adına çalışır. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar. Dolayısıyla Özgür Özel'i sağduyulu davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Tunç'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:


"90 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı soruşturmada da 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 16 kişinin de yakalanma çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemleri devam eden 90 kişi var. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorguları yapılacak.

"'DEVLETİ SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ YÖNETİYORLAR' İFADESİNİ REDDEDİYORUZ"

Sayın Özel'in bu şekilde ifade kullanması, CHP'nin izlediği yol, yol değil. Sonuçta devam eden bir soruşturma var. 'Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar' ifadesini reddediyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışına çıkamaz, suç örgütü gibi hareket edemez. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Sokak çağrısı kesinlikle doğru değil. Onlara da zarar veriyor. Adli soruşturma devam ediyor. Soruşturmadaki iddialar neler, deliller nelerdir, gözaltındakiler neler konuşuyor... Siz bunları biliyor musunuz? Toplanan delillerle ilgili bir bilginiz yok ama adli soruşturmaya yönelik ifadeler kullanıyorsunuz. O dosya açılacak. Soruşturmanın sonunda iddianame düzenlenirse tüm kamuoyu tarafından öğrenilecek. Herkesin sağduyulu davranması gerekiyor. Burada masumiyet karinesi var, soruşturmanın gizliliği var. Tüm bu kuralları reddediyorsunuz. Gizli soruşturmada lehte ya da aleyhte TV yayınları görüyoruz. Cumhuriyet başsavcılarımız ve savcılarımız kamu adına görev yapıyor.. Belli delillerle soruşturma başlatmışlardır. İlgili kişiler de bu iddialara cevap vereceklerdir.

"YARGI BAĞIMSIZDIR, HİÇ KİMSEDEN TALİMAT ALMAZ"

Sulh Ceza Hakimleri bir karara verecek. Bu da hukuk içerisinde denetime tabii olan bir karar. Siz gençlerimizi kışkırtarak işi gölgelemeye çalışıyorsanız boşuna uğraşmayın. Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Yargı, millet adına çalışır. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar. Dolayısıyla Özgür Özel'i sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu soruşturmayı ilişkilendirmesi bir hadsizliktir. Yargı bağımsızdır. Yargı Anayasamızın 138. maddesinden aldığı yetkiyi kullanır. Hiç kimseden talimat almaz. Suç varsa yargının ona el atmaması olamaz. Onun için soruşturmanın akıbetini hep beraber sabırla bekleyeceğiz."

Bakan Tunç\'tan, sokak çağrısı yapan Özel\'e: CHP\'nin izlediği yol, yol değil

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Tunç'tan, sokak çağrısı yapan Özel'e: CHP'nin izlediği yol, yol değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • 220198:
    sn bakan bence hic karismayin birakin koyunlar ciksin sokaga,polise kamu malina zarar verirlerse misliyle hesabini sorun diger turlu sokaga cikanlar ya gercekten sucluysa diye bile dusunmeden atliyorsa sokaga onlari ikna etmeniz mumkun degil ugrasmayin bile 26 992 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Yargı Tek adamın silahı.Sen ne konuşuyorsun. Makarnacilar bile gülüyor. 874 7 Yanıtla
  • netlog321:
    sizin yolunuz çok mu doğru,40 haramiler 712 18 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Adalet bakanısın adalet bakanlığını yap particilik yapma yok o yol bu yol yapacağına erdoğna desen ya ülkenin ininden gectiniz yeter diye çapsızlıkla sadece konuluyor herkes 431 15 Yanıtla
  • Sk 06:
    boş bakan konuştu 15 temmuzda milleti tiyatronuza alet ettiniz herkes oradaydı şimdi karışmayın 413 9 Yanıtla
  • 367236:
    adalet bakanı Sayın Tunç niye 3 tane altın kaçakçısı milletvekili hakkında istifalarını da verdiler Bu adamlar MHP'den niye işlem yapmıyorsunuz yargı bağımsız değil mi Biz nasıl inanalım adalete biz nasıl inanalım yargıya Nasıl güvenelim hiçbir işlem yapmadınız bizim size güvenmemiz için Sayın bakalım önce iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın yanlış anlamayın Bu arada benim hiçbir siyasi görüşüm Yok ben Haktan yanayım 373 4 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ha sizinki yol yani?? Demirin tuncuna kaldı güzelim ülke. 329 14 Yanıtla
  • Cenk:
    Evet yargı bağımsızlığında dünyada 106. sıradayiz. Altımızda Afganistan, Vietnam, Kamboçya...var. 317 1 Yanıtla
  • Şahabettin Aydoğan:
    smslerle sokağa çağrılıyoruz ama asla bir sahtekarı desteklemeyeceğim . 14 197 Yanıtla
    ekenel:
    sensin sahtekar 4 3
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