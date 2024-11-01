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"Hayal dahi edemeyecekleri bir yanıt olacak"

Kamuoyunda infiale neden olan bebek katili Yenidoğan çetesiyle ilgili yürütülen gizli operasyon, çetenin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısını tehdit etmesiyle deşifre olmuş, operasyon gün yüzüne çıkmıştı.

PKK'dan hüküm giymiş Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu çeteyi çökerttiği için tehdit edilen ve geri adım atmayarak soruşturmanın sonuca ulaşması için çalışan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddia edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil

BAKAN TUNÇ: YALAN HABERİ PAYLAŞMAK BÜYÜK SORUMSUZLUKTUR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan çetesi soruşturmasına yönelik Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır.

Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.

"DOSYADAN EL ÇEKTİRME VEYA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adalet Bakanlığı kaynakları da Haberler.com'a yaptığı açıklamada, Savcı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

"Ana soruşturma tamamlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve davası açıldı. Büyükçekmece Başsavcılığı'nda dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması zaten devam ediyor. Bu soruşturmada savcıyı tehdit eden şüpheli de yer aldığı için soruşturmayı başka bir Cumhuriyet Savcısı yürütüyor. Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil."