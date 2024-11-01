Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'yi derinden sarsan bebek katili Yenidoğan çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddiasıyla ilgili, "Haberler gerçek dışıdır" açıklamasında bulundu.

01.11.2024 18:11
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Kamuoyunda infiale neden olan bebek katili Yenidoğan çetesiyle ilgili yürütülen gizli operasyon, çetenin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısını tehdit etmesiyle deşifre olmuş, operasyon gün yüzüne çıkmıştı.

PKK'dan hüküm giymiş Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu çeteyi çökerttiği için tehdit edilen ve geri adım atmayarak soruşturmanın sonuca ulaşması için çalışan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddia edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil

BAKAN TUNÇ: YALAN HABERİ PAYLAŞMAK BÜYÜK SORUMSUZLUKTUR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan çetesi soruşturmasına yönelik Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır.

Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.

"DOSYADAN EL ÇEKTİRME VEYA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adalet Bakanlığı kaynakları da Haberler.com'a yaptığı açıklamada, Savcı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

"Ana soruşturma tamamlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve davası açıldı. Büyükçekmece Başsavcılığı'nda dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması zaten devam ediyor. Bu soruşturmada savcıyı tehdit eden şüpheli de yer aldığı için soruşturmayı başka bir Cumhuriyet Savcısı yürütüyor. Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil."

NE OLMUŞTU?

Yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Yavuz Engin'in yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Yılmaz:
    asla değişemez böyle büyük bir olayı ortaya çıkaran savcı babayigittir cesurdur adamdır 34 1 Yanıtla
  • Desperado null:
    klasik akpliler ve mhpliler nerde çete uyuşturucu mafya dolandırıcılık sebeke varsa bunlara yapişmişfeto abileriydi gerçeği 15 6 Yanıtla
  • Yılmaz Sarar:
    Kesin durdurdular çünkü 19 hastaneden 10 u kapatılanların dışındakiler hala açık durumda ve halkla öyle güzel dalga geçilip öyle güzel paylaşımlar yapılıyorki 17 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Aman bişeyler olmasın böyle devlet savcıları na gariban vatandaş ların ihtiyacı var 16 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Böyle Savcı Nadir Bulunur Türkiye'de 10 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Savcı el çektirildi diyenler her kimler ise, mutlaka cezaldırılmaldır. 7 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Yorum yapmaktan sıkıldım artıkım 4 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Haklısın bakanım 0 0 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    bu iktidar böyle adamları sevmez olay biraz soğusun keserler önünü 0 0 Yanıtla
  • Turk:
    gitgide batıyorsunuz bu batış sandıkta son bulacak gibi görünüyor. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil - Son Dakika
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