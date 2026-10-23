Adana'da 15 yaşındaki çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 15 yaşındaki çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 Ekim'de iş yerinde başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun, ağabeyinin borcu nedeniyle hedef alındığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı; çocuğun hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

Adana'da 17 yaşındaki tetikçi tarafından başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun, ağabeyinin borcu nedeniyle hedef alındığı ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

Olay, 19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste kıskıvrak yakalandı.

Ağabeyinin borcu yüzünden saldırıya uğramış

Yapılan araştırmada Nurmuhammet'in, ağabey Ü.M.'nin borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Alacaklı olduğu öne sürülen A.A. tarafından 17 yaşındaki A.E.'nin tetkikçi olarak gönderildiği iddia edildi.

Olayla ilgili konuşan baba Ercüment Musaoğlu "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek" derken, anne Nursel Musaoğlu ise, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Polis ekipleri A.E.'nin olaydan sonra kaçmasına yardım eden şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
Aile İçi ŞiddetGüvenlik3. SayfaGüncelSeyhanAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 15 yaşındaki çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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