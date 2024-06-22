Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı - Son Dakika
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Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs, işlediği cinayetler sonrası katliam yaptığı evdeki bebeğini de alarak kayıplara karıştı.

22.06.2024 17:40
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kişi tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

Hakim A, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E. (18) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

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EVDE KİM VAR KİM YOK ÖLDÜRDÜ

Tartışmada, Hakim A, eşine, kayınpederine, kayınvalidesine ve kayınbiraderine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da kanlı saldırı! Bir aile yok oldu

KATLİAM SONRASI BEBEĞİNİ ALIP KAÇTI

Kan donduran olayın ardından Hakim A'nın, bebeğini alarak otomobille kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da katliam! Eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü

KATLİAMI ÇOCUĞUNU GÖREMEDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Olayın nedeni de ortaya çıktı. Hakim A.'nın öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldiği, bu sırada "Bana çocuğumu neden göstermiyorsun" diyerek tartışma çıkarttığı, ardından katliamı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Adana\'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Seyhan, Adana, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ƒ????? ????¸: bunlar hep parasızlıktan işsizlikten oluyor devlet bir çözüm bulmalı bir evde para yok ise huzurda yoktur... 3 5 Yanıtla
    Eren Ataseyyar: Ne alaka çocuğu göstermemekle 1 1
  • Ersin Kalender: evlenmeden önce mutlaka psikolojisi evlenmeye uygundur raporu alınması lazım 3 0 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar: Tahmin etmiştim neden böyle olduğunu adamın çocuğunu adama göstermiyorlar sonrada böyle oluyor 0 3 Yanıtla
  • Oooo: Bu gibi olaylar hergün oluyor Aile sosyal politikalar Bakanlığı takibinde muhtar ve imamlara ailelerle iletişim ve risk faktörleri tesbiti yaptırılmalı. İmam namaz kıldırmaktan muhtar ikametgah vermekten başka nerdeyse hiç bir şey yapmıyor 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı - Son Dakika
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