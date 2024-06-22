Adana\'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı

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Dünya, her gün bir vicdansızlığına daha şahit oluyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kişi tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

Hakim A, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E. (18) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

EVDE KİM VAR KİM YOK ÖLDÜRDÜ

Tartışmada, Hakim A, eşine, kayınpederine, kayınvalidesine ve kayınbiraderine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KATLİAM SONRASI BEBEĞİNİ ALIP KAÇTI

Kan donduran olayın ardından Hakim A'nın, bebeğini alarak otomobille kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KATLİAMI ÇOCUĞUNU GÖREMEDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Olayın nedeni de ortaya çıktı. Hakim A.'nın öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldiği, bu sırada "Bana çocuğumu neden göstermiyorsun" diyerek tartışma çıkarttığı, ardından katliamı gerçekleştirdiği öğrenildi.