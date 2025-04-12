Adana\'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?

Adana'da çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi. Uyuşturucu etkisinde oldukları iddia edilen iki kişi, sokak ortasında kendilerinden geçerek yerlerde yuvarlandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin bilinçsiz şekilde yerde yuvarlandığı ve çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında kontrolsüz hareketler sergilediği görüldü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı uyuşturucu kullanımının geldiği noktaya dikkat çekerek yetkilileri önlem almaya çağırdı.