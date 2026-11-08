Adana'da fırtınada ağaç dalları pazar tezgahlarına düştü, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da fırtınada ağaç dalları pazar tezgahlarına düştü, can kaybı yaşanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da fırtınada ağaç dalları pazar tezgahlarına düştü, can kaybı yaşanmadı
Haber Videosu

Adana'da fırtına uyarısının ardından kent genelinde ağaçlar ve bir elektrik direği devrildi. Yüreğir Yavuzlar Mahallesi'ndeki semt pazarında 2 ağacın dalları tezgahlara düşerken satıcı ve müşteriler korku yaşadı, can kaybı veya yaralanma olmadı.

Adana'da fırtına nedeniyle kent genelinde ağaçlar ve bir elektrik direği devrilirken, semt pazarında rüzgar nedeniyle 2 ağacın dalları koparak pazar tezgahlarının üzerine düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Adana için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı kentte etkisini gösterdi. Kuzey yönlerden esen rüzgarın saatte 50-70 kilometre, yer yer ise 80 kilometre hıza ulaşmasıyla birlikte ağaçlar devrildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki semt pazarında iki ağacın gövdesinden dallar koptu. Pazar alanına devrilen ağaç dalları nedeniyle satıcılar ve müşteriler büyük korku yaşadı. Çukurova ilçesinde bulunan Kenan Evren Bulvarı'nda bir ağaç, kendisiyle birlikte reklam panosunu da devirdi. Çukurova'da Turgut Özal Bulvarı'nda ise elektrik direği yola doğru devrildi. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması ve tehlikelerin önüne geçilmesi için kent genelinde çalışma başlattı.

"Bir tane teyzenin üstüne devrilmek üzereydi ancak çok şükür bir şey olmadı"

Semt pazarında ağacın devrildiği alandaki satıcılardan Muhammed Çelebi, olayın birden olduğunu söyleyerek, "Pazarımızda bulunan bu ağaçlar birdenbire pazar alanına doğru devrildi. Bir tane teyzenin üstüne devrilmek üzereydi ancak çok şükür bir şey olmadı. Burada bulunan yetkililerden kapalı semt pazarı istiyoruz. 2 sene önce de böyle bir olay yaşandı" dedi.

"Sesler gelmeye başladı ve bir baktım ağaç dalları çöktü"

Ali Demir ise büyük korku yaşadıklarını dile getirerek, "Her sabah 05.00'de buraya geliyorum. Sabahtan itibaren büyük bir rüzgar vardı. Sesler gelmeye başladı ve bir baktım ağaç dalları düştü. Allah'a şükür kimsenin başına bir şey gelmedi. Kapalı semt pazarımız olsa daha iyi olur. Buradan yaşlı kadınlar ve dedeler geçiyor. Onların üzerine devrilebilirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yavuzlar Mahallesi3. SayfaYüreğirFırtınaFırtınaGüncelAdanaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
14:11
Riyad’da füze alarmı Aramco gökdeleninin camları patladı
Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 14:24:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana'da fırtınada ağaç dalları pazar tezgahlarına düştü, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android