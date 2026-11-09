Adana'da iki hırsızlığın şüphelisi çocuğu yönlendirdiği belirlenerek tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da iki hırsızlığın şüphelisi çocuğu yönlendirdiği belirlenerek tutuklandı

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Adana\'da iki hırsızlığın şüphelisi çocuğu yönlendirdiği belirlenerek tutuklandı
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Adana Seyhan'da 15 Ekim'de bir kişinin cep telefonu yankesicilikle çalındı; polis, aynı bölgede 14 Ekim'deki hırsızlığı da araştırıp şüphelinin çocuğu yönlendirdiğini belirledi. Şüpheli, emniyette çocuğu tanımadığını iddia etti ve mahkemece tutuklandı.

Adana'da hırsızlık yapan ve bir çocuğu da yankesiciliğe yönlendirerek hırsızlık yaptırdığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, suçlamaları kabul etmeyerek çocuğu tanımadığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak üzerinde Fatma M.'nin cebinde bulunan cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler ayrıca 14 Ekim günü saat aynı bölgede meydana gelen açıktan hırsızlık olayını da araştırdı. Mazlum İ.'nin motosikletinin ön cebinde bulunan cep telefonun çalındığı olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelinin M.A. olduğu belirlendi.

"Çocuğu yönlendirdiği belirlendi"

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, M.A.'nın yankesicilik olayında U.A.'yı (12) yönlendirdiği ve çocuğun mağdurun cebindeki telefonu aldığı tespit edildi. Çalınan telefon ele geçirilirken, olayda yer aldığı belirlenen çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yakalanan M.A., emniyetteki ifadesinde ise suçlamayı kabul etmedi. M.A.'nın, yankesicilik olayında adı geçen çocuğu tanımadığını ve kendisinin yönlendirmediğini söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuHırsızlık3. SayfaGüncelSeyhanPolisAdanaSon Dakika

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