Adana'da İki Küçük Kuzenin Hayatını Kaybettiği Yangın
Adana'da bir evde çıkan yangında 5 ve 6 yaşlarındaki iki kuzen yaşamını yitirdi. Yangın, evde başladı ve kısa sürede tüm eve yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen iki küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
29.03.2025 22:23:50. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da İki Küçük Kuzenin Hayatını Kaybettiği Yangın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?