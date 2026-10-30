Adana’da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi - Son Dakika
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Adana’da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi

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Adana’da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi
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Adana’da bir öğretmenin okulunun karşısında park halindeki otomobiline molotofkokteyli atıldı.

Adana'da bir öğretmenin okulunun karşısında park halindeki otomobiline molotofkokteyli atıldı. Şans eseri alev almayan araçta hasar oluşmazken, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit İdris Güler Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan G.Ü.'nün okulun karşısında park halinde bulunan otomobiline molotofkokteyli atıldı. Şans eseri yanıcı madde alev almazken, otomobilde herhangi bir hasar meydana gelmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede molotofkokteylinin soda şişesi ile hazırlandığını belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.P. (15) isimli çocuk gözaltına alındı. Öte yandan, Ş.P.'nin öğretmenin görev yaptığı okulda öğrenci olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana’da öğretmenin otomobiline molotoflu saldırı girişimi - Son Dakika
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