Adana\'da penseyle kapı kıran hırsızlık şüphelisi, 38 yıl hapisle aranırken yakalandı

Adana'da girdiği evlerden hırsızlık yapan ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, kapı kilidini penseyle kırarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "İçki içiyordum, kendi evim zannedip girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.

Olay, 14 Ekim Çarşamba günü gece 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlyas A. (43), yüzünü kapüşonla gizleyerek sokak aralarında içki içip dolaşmaya başladı. Bir süre sonra Y.K.'ye ait müstakil evi gözüne kestiren İlyas A., avluya girerek pencerelerden içeriyi gözetledi. Bu sırada ev sahibinin sokağa geldiğini fark eden İlyas A., avludan çıkarak uzaklaştı. Ev sahibi Y.K., avluyu kontrol ettikten sonra park halindeki minibüsüne binerek sokaktan ayrıldı. Bunu fırsat bilen şüpheli, yeniden evin avlusuna girip yanında getirdiği penseyle kapının kilit göbeğini kırdı ve eve girerek yatak odasındaki 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lirayı çaldı. Evde bulunan kişilerin uyanması üzerine şüpheli, koşarak kaçtı. Şüphelinin avluda dolaşması, ev sahibinin gelip minibüsüyle uzaklaşması, ardından eve girerek hırsızlık yapması ve kaçması güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, İlyas A.'ın aynı yöntem ile 22 Eylül ve 7 Ekim tarihinde de iki farklı evden 24 bin TL, 100 euro, 20 sterlin, cep telefonu ve çeşitli ziynet eşyaları çaldığı belirlendi. Bunun yanı sıra söz konusu şüphelinin hırsızlık suçundan 38 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hırsızlık ekipleri İlyas A.'ın saklandığı evi tespit etti. Tespitler doğrultusunda söz konusu şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda İlyas A., "Sokakta yürürken içki içiyordum. Kendi evim zannedip girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İlyas A., işlediği hırsızlık suçundan da tutuklu yargılandı. Kesinleşmiş hapis cezası da bulunan İlyas A., cezaevine gönderildi.