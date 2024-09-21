Adana'da Polis Hakkında Şok İddia: 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar - Son Dakika
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Adana'da Polis Hakkında Şok İddia: 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar

Adana\'da Polis Hakkında Şok İddia: 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar

Adana'da bir polis memurunun, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Okula gitmek için evden çıkan yabancı uyruklu çocuğun peşine takılan polisin, kimliğini gösterip aracına bindirdiği ve cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İddianamede polis hakkında 'sarkıntılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Mahkeme, şüpheli polisi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

21.09.2024 21:04
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Adana'da bir polis hakkında konuşulan iddialar mide bulandırdı. 12 yaşındaki küçük kızı takip edip aracına bindiren, sonra da cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen polis için hapis cezası istendi. Şüpheli polisi mahkeme serbest bıraktı.

UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki yabancı uyruklu kız polis kabusu yaşadı. Çocuğu polis kimliğini gösterip aracına bindirdiği öne sürülen polis hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddianamede şüpheli polisin "sarkıntılık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapsi istendi. Polis görevden uzaklaştırıldı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİMLİĞİNİ GÖSTEREREK ARABAYA BİNDİRMİŞ

İddiaya göre Adana'da bir polis sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki yabancı uyruklu küçük kızı bir süre takip ettikten sonra aracıyla önünü kesti. Üniformalı polis, kimliğini göstererek arabasına bindirdiği kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız arabadan inince şüpheli polis aracıyla hızla uzaklaştı. EKOL TV'nin haberine göre savcılık polis hakkında 'sarkıntılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istedi, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Görevden uzaklaştırılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polis Hakkında Şok İddia: 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Polis Hakkında Şok İddia: 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar - Son Dakika
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